Românii din diaspora duc în spate Guvernul care i-a evacuat din Piaţa Victoriei

Românii din străinătate au trimis mai mulţi bani în ţară decât a reuşit Guvernul Dăncilă să atragă în acest an din fondurile și subvențiile europene.

Românii care lucrează în străinătate au trimis în ţară 2,695 de miliarde de euro în primele opt luni ale anului 2018, cât toate fondurile şi subvenţiile europene primite în primele șapte luni.

Cele 2,695 de miliarde de euro au fost trimise de românii care lucrează atât cu contracte sub un an cât şi pe perioade mai mari de un an, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Din banii primiţi de la UE în 7 luni (2,692 mld. euro), peste 1,7 miliarde de euro sunt bani pentru care nu faci mai nimic, adică subvenţii agricole, şi numai 898 milioane de euro sunt bani atrași din fonduri structurale, de coeziune şi de dezvoltare rurală, potrivit datelor Ministerului Fondurilor Europene.

Mai mult: din 2007 până în iulie 2018, banii încasaţi din fondurile menţionate s-au ridicat la 5,931 miliarde de euro.

Românii care lucrează în străinătate trimiseseră mai mult (6,173 miliarde de euro) numai în primul an de apartenenţă la UE, 2007, potrivit unei analize Curs de Guvernare.