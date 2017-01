Reduceri la ceasuri. Cele mai tari oferte la început de an

Cei care vor să-și cumpere un ceas în această perioadă au câteva oferte interesante de la Elefant.ro. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri la ceasuri de damă și pentru bărbați.

Reducere 75%. Ceas Thomas Earnshaw Commodore

Ceas barbatesc cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Etanseitate: 5ATM;

Functii: ora, minut, secunda;

Dimensiuni carcasa (mm): 45 x 13;

Reducere 50%. Ceas Diesel Stronhold DZ4357

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: cristal mineral;

Dimensiuni carcasa (mm): 51 x 58;

Grosime carcasa (mm): 12;

Lungime bratara (mm): 200;

Reducere 61%. Ceas U.S. Polo ASSN. USP4447BR

Ceas barbatesc,cronograf,cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 44;

Lungime bratara (mm): 200;

Etanseitate: 5 ATM.

Ceas Tommy Hilfiger Graham 1791110

Ceas barbatesc, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 50;

Lungime bratara (mm): 200;

Etanseitate: 5 ATM;

Functii: ora, minut, secunda,data;

Reducere 73%. Ceas Bigotti Milano

Ceas barbatesc, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din aliaj;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 46;

Lungime bratara (mm): 200;

Etanseitate: 3 ATM.

Reducere 70%. Ceas Stuhrling Original Cathedral 388G2.SET.01

Ceas barbatesc, cu mecanism Swiss quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: cristal Krysterna;

Diametru carcasa (mm): 40;

Grosime carcasa (mm): 9;

Latime bratara (mm): 20;

Reduceri ceasuri damă. Oferta Elefant.ro

Reducere 30%. Ceas Michael Kors MK3120

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Accesorizat cu cristale;

Etanseitate: 5 ATM;

Diametru carcasa (mm): 35;

Grosime carcasa (mm): 11;

Lungime bratara (mm): 190;

Reduceri 67%. Ceas Go Girl Only 694623

Ceas de dama, cu mecanism quartz si disply analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 34;

Etanseitate: 3 ATM;

Functii: ora, minut, secunda

Reducere 45%. Ceas Esprit ES107282003

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 38;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 17;

Etanseitate: 3 ATM;

Reducere 70. Set So & Co New York Madison.

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din aliaj;

Bratara din otel inoxidabil;

Reducere 35%. Ceas Tommy Hilfiger Tessa

Ceas de femei, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil si bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 38;

Lungime bratara (mm): 190;

Etanseitate: 3 ATM;

Functii: ora, minut, secunda;

Reducere 20%. Ceas Just Watches 48-S2325BK-WH

Ceas unisex, cu mecanism quartz Miyota 2035 si display analog;

Carcasa dreptunghiulara din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

