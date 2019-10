Război politic total după accidentul din Ialomița. UPDATE Răzvan Cuc a făcut anunțul. Ce urmează!

Ministrul Transporturilor anunță razii masive în trafic

UPDATE Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că autorităţile vor adopta, în perioada imediat următoare, măsuri suplimentare de control pentru tahografe, în cazul TIR-urilor şi maşinilor care transportă marfă, şi au în vedere, totodată, introducerea unor dispozitive pentru scanarea retinei, care au drept principal scop identificarea oboselii în cazul şoferilor

"Am convocat la Ministerul Transporturilor Poliţia Română, în special Brigada Rutieră, cât şi experţi de la Registrul Auto Român, ISCTR şi Autoritatea Rutieră Română.

Le-am solicitat şi am luat câteva decizii cu privire la implementarea unor măsuri suplimentare faţă de reglementările care există în momentul de faţă pe partea de control pentru tahografe şi controlul care se exercită asupra TIR-urilor şi maşinilor care transportă marfă. Am stabilit ca, în perioada imediat următoare, de luni, să se formeze un grup mixt între ISCTR şi Poliţia Rutieră care va avea ca principal atribuit controlul tahografelor. Va fi făcut un plan general.

În dimineaţa în care se va stabili unde se vor face controalele acolo, se va pleca. Nu se va şti de către absolut nimeni decât în ziua în care se va pleca pe traseele respective pentru a se face controalele care să verifice dacă şoferii respectă timpii. Aceste lucruri au existat şi până în prezent. S-au aplicat sancţiuni foarte mari dar vrem să intensificăm aceste controale", a afirmat ministrul Transporturilor, conform Agerpres.

Știrea inițială

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a convocat sâmbătă, la ora 16.00 o ședință de urgență ca urmare a accidentului din Ialomița soldat cu 10 morți și 8 răniți.

Răzvan Cuc îl acuză pe Klaus Iohannis că se folosește în scopuri electorale de tragedia din Ialomița și anunță că a convocat la ora 16 un comitet operativ "cu toti factorii de decizie implicati pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii sa nu se mai repete".

Ministrul Transporturilor spune că va urma o perioadă de razii masive în trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, și promite că va aplica "noi măsuri drastice" în acest domeniu.

Sâmbătă dimineața a avut loc în județul Ialomița, pe DN2A cel mai grav accident din acest an, cu 10 morți, marea majoritate angajate ale unui magazin Mega Image din Capitală. Președintele Iohannis, aflat la Iași, a acuzat direct PSD de producerea acestei tragedii, spunând că "lipsa de infrastructură ucide" și arătând cu degetul către "nepăsarea criminală" a social-democraților. În replică ministrul Transporturilor spune că Iohannnis "s-a urcat pe încă 10 cadavre":

"KLAUS IOHANNIS SE URCA, DIN NOU, IN SCOP ELECTORAL, PE NOI CADAVRE. RUSINE, DOMNULE PRESEDINTE!

Am citit cu stupoare si indignare declaratia presedintelui Klaus Iohannis. Au murit 10 oameni si domnului Iohannis ii arde de declaratii politice.

Constat ca singurul scop al lui Klaus Iohannis in functia de presedinte este sa se urce pe cadavre in scop electoral. Ceea ce pentru noi, romanii, dar mai ales pentru familiile victimelor, este o tragedie fara margini, pentru Klaus Iohannis este doar o alta situatie pe care sa o speculeze electoral.

V-ati mai urcat astazi pe inca 10 cadavre, domnule presedinte. Va ajunge? Mai vreti? Stati la colt ca un cioclu si asteptati noi tragedii? Asta suntem noi, romanii, pentru dumnevoastra? Doar cifre pe procesele verbale de vot? Sa va fie rusine!

Pentru ca romanii asteapta de la noi, celor care ne pasa, solutii, mai ales in astfel de situatii, am decis sa convoc la ora 16 un comitet operativ cu toti factorii de decizie implicati pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii sa nu se mai repete. Va urma o perioada de razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, si vom aplica noi masuri drastice in acest domeniu. Condoleante familiilor care trec printr-o grea incercare!", a scris Răzvan Cuc pe Facebook.