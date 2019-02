Rareș Bogdan, anunț de ultimă oră: "Poate nu am fost suficient de clar..."

Rareș Bogdan, care avea emisiunea Jocuri de Putere, joi seara, la Realitatea TV, a postat pe pagina de Facebook un mesaj.

Rareș Bogdan a ținut să lămurească oamenii și a scris că "Nu negociez si nu discut cu nimeni in acest moment din zona politica".

Mai jos, mesajul realizatorului emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV.

"Poate nu am fost suficient de clar. Sunt jurnalist si imi place ceea ce fac. Nu negociez si nu discut cu nimeni in acest moment din zona politica. Faptul ca se discuta de persoana mea, ma onoreaza, inseamna ca nu sunt chiar nesemnificativ in spatiul public. Va multumesc", a explicat Rares Bogdan pe Facebook.