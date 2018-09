Răcire accentuată a vremii în următoarele zile

PROGNOZA METEO pentru 27 septembrie - 4 octombrie. Ce surprize neplăcute ne rezervă vremea

Vremea va fi rece în această săptămână şi vor exista şi precipitaţii, după data de 2 octombrie.

Vremea va intra într-un proces de răcire pe durata acestei săptămâni, la nivelul întregii ţări, însă, spre finalul lunii septembrie, valorile termice vor fi din nou în creştere, iar în ceea ce priveşte regimul pluviometric condiţiile de apariţie a ploilor vor apărea din data de 2 octombrie, arată prognoza de specialitate, valabilă pentru intervalul 27 septembrie - 4 octombrie, dată luni publicităţii de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



În Banat, primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme rece, cu abateri termice negative semnificative faţă de mediile multianuale, cu maxime de 14 - 17 grade şi minime de 3 - 8 grade, mediat regional. O creştere de temperatură este de aşteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie când regimul termic va deveni apropiat de normal. Pentru cea de-a doua săptămână, estimările indică o probabilitate relativ ridicată de a se înregistra temperaturi în jurul sau uşor mai mici decât cele specifice începutului de octombrie, în special în privinţa valorilor diurne. Probabilitatea mai mare de ploaie este prognozată pentru perioada 2 - 6 octombrie.



În Crişana, intervalul va debuta cu o vreme mult mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an, cu maxime de 12 - 16 grade şi minime cuprinse între 2 şi 7 grade, mediat regional. O creştere de temperatură va fi în perioada 28 - 30 septembrie, atunci când regimul termic va deveni apropiat de normal. Pentru cea de-a doua săptămână, estimările arată o probabilitate relativ ridicată de a se înregistra temperaturi în jurul sau uşor mai mici decât cele specifice începutului de octombrie, în special în privinţa valorilor diurne. Probabilitatea mai mare de ploaie este prognozată după data de 29 septembrie şi în special în perioada 2 - 6 octombrie.



În Transilvania, începutul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, cu abateri termice negative semnificative faţă de mediile multianuale, cu maxime de 11 - 16 grade şi minime între 0 şi 5 grade, mediat regional - valori nocturne negative fiind de aşteptat în zonele depresionare, unde se va forma brumă. O creştere de temperatură va fi în perioada 28 - 30 septembrie când regimul termic va deveni apropiat de normal. Pentru cea de-a doua săptămână, estimările indică o probabilitate relativ ridicată de a se înregistra temperaturi în jurul sau uşor mai mici decât cele specifice începutului de octombrie, în special în privinţa valorilor diurne. Probabilitatea mai mare de ploaie este prognozată în jurul datei de 29 septembrie şi pentru perioada 2 - 6 octombrie.



În Maramureş, intervalul va debuta cu valori termice mult mai scăzute decât cele obişnuite în această perioadă din an, cu maxime de 12 - 15 grade şi minime de 2 - 6 grade, mediat regional. În depresiuni sunt posibile valori nocturne în jurul a zero grade şi condiţii de brumă. O încălzire a vremii este estimată pentru perioada 28 - 30 septembrie, când temperaturile vor deveni apropiate de normal. Pentru cea de-a doua săptămână, estimările indică o probabilitate relativ ridicată de a se înregistra valori în jurul şi chiar uşor mai mici decât cele specifice începutului de octombrie, în special în privinţa valorilor diurne. Probabilitatea mai mare de ploaie este prognozată după data de 29 septembrie, cu precădere în perioada 2 - 6 octombrie.



În Moldova, intervalul de prognoză va debuta cu un regim termic caracterizat de valori mult mai mici decât cele climatologic specifice, astfel că maximele se vor situa în ecartul mediu de 13 - 17 grade, iar minimele între 2 şi 6 grade. După un scurt interval de încălzire, ce se va concretiza în temperaturi în jurul celor normale, va urma o perioada cu variaţii de la o zi la alta, regimul termic menţinându-se totuşi în general apropiat de mediile multianuale. Probabilitatea pentru ploi locale va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie şi, din nou, în intervalul 2 - 6 octombrie.



În Dobrogea, intervalul 25 - 27 septembrie va fi caracterizat de o vreme mai rece decât ar fi normal în această perioadă din an, cu maxime de 15 - 18 grade şi minime de 6 - 10 grade, mediat regional. O creştere de temperatură este estimată pentru perioada 28 - 30 septembrie când regimul termic va deveni apropiat şi uşor peste cel normal. Pentru cea de-a doua săptămână, deşi vor fi posibile variaţii de la o zi la alta, estimările indică o probabilitate relativ ridicată de a se înregistra temperaturi în jurul celor specifice începutului de octombrie. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 29 septembrie - 4 octombrie.



În Muntenia, între 25 şi 27 septembrie, răcirea accentuată a vremii va determina înregistrarea unor valori termice mult mai scăzute decât cele obişnuite pentru această perioadă din an, cu maxime de 14 - 19 grade şi minime de 3 - 8 grade, mediat regional. Valori nocturne în jurul a zero grade sunt posibile la mijlocul săptămânii în zona subcarpatică unde vor fi condiţii de brumă. O creştere de temperatură este estimată pentru zilele de 28 şi 29 septembrie când regimul termic va deveni apropiat de normal şi posibil chiar uşor mai ridicat. Ulterior, sunt de aşteptat variaţii termice de la o zi la alta, totuşi probabilitatea pentru menţinerea temperaturilor într-un ecart mediu apropiat de cel climatologic specific va fi relativ ridicată. Estimările prognostice indică o creştere a probabilităţii pentru ploi locale în perioada 29 septembrie - 4 octombrie.



În Oltenia, perioada 25 - 27 septembrie va fi caracterizată de o vreme mai rece decât ar fi normal în ultima decadă a lunii septembrie, cu maxime de 16 - 19 grade şi minime de 3 - 6 grade, mediat regional, cu valori nocturne în jurul a zero grade posibile la mijlocul săptămânii în zona subcarpatică, unde vor fi condiţii de bruma. O creştere de temperatură este estimată în intervalul 28 - 30 septembrie când regimul termic va deveni apropiat de cel normal. Pentru cea de-a doua săptămână, deşi vor fi posibile variaţii de la o zi la alta, estimările arată o probabilitate relativ ridicată de a se înregistra temperaturi în jurul celor specifice începutului de octombrie. Condiţiile de ploaie vor fi reduse în cea mai mare parte a intervalului de referinţă, totuşi estimările indică o probabilitatea mai ridicată pentru ploi locale în jurul datei de 29 septembrie şi în perioada 3 - 5 octombrie.



La munte, intervalul de referinţă va debuta cu o vreme în răcire, caracterizată de valori de temperatură sub cele normale pentru această perioadă din an, cu maxime, în medie, de 4 - 9 grade şi minime negative în toate masivele montane. Încălzirea vremii din intervalul 28 - 29 septembrie se va concretiza prin temperaturi apropiate de cele climatologic specifice.

Ulterior, deşi sunt de aşteptat variaţii termice de la o zi la alta, probabilitatea pentru menţinerea temperaturilor într-un ecart mediu în jurul celui obişnuit la început de octombrie va fi relativ ridicată. Ploi slabe, locale, vor fi la începutul intervalului de referinţă, când, la peste 1.800 de metri altitudine, pot apărea precipitaţii mixte. După aceea, probabilitatea să plouă în majoritatea masivelor va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie şi în perioada 2 - 5 octombrie.