Promisiunea șocantă a lui Florin Călinescu pentru Liviu Dragnea

Florin Călinescu

Florin Călinescu îi face o promisiune neobișnuită lui Liviu Dragnea, după condamnarea definitivă la închisoare.

Florin Călinescu, un critic dur al lui Liviu Dragnea, are o promisiune pentru liderul PSD aflat în închisoarea, după condamnarea definitivă.

”1 iunie e aproape.

Ce am promis, e promis.

Pe cei de azi sa ii lasam, pe unii sa sarbatoreasca, pe altii sa jeleasaca.

livulica, tie, o “ la baie” cât ma putin traumatizanta.

Te ajuta consilierii si avocatii tai.

M-am rugat de tine, aici, de doi ani sa asculti.

Remarcabil este ca in urma ta ramâne cea mai jegoasa adunare de partid. Ce serparie, ce crocodilie lasi sa se lupte pentru mizeria creata de iliescu si care te-a facut pe tine ironman. Pentru trei ani si ceva plus ce o sa mai vina...

O sa iti aduc cateva ceva pentru la baie”, scrie Florin Călinescu pe Facebook.

Liviu Dragnea, cel mai puternic om în stat în ultimii doi ani, a ajuns în spatele gratiilor. Și-a petrecut prima noapte în Penitenciarul Rahova. Însă, conform unor surse Realitatea TV, liderul PSD NU stă singur în celulă.

Șeful PSD va sta 21 de zile va sta în carantină, sub supraveghere, și îi va fi stabilit regimul de detenție.

Conform surselor Realitatea TV, în principiu, Liviu Dragnea se încadrează la regim închis, dar o comisie îi poate acorda derogare și îi poate acorda regim semi-deschis, dacă se comportă bine și în funcție de gravitatea faptei.

Conform legislației în vigoare, regimul închisse aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.

”În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului, precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior sau superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi”, potrivit articolului 36 din Legea 254/2013.