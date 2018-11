Guvernul pregătește o schimbare majoră în programul Rabla

Programul Rabla se modifică. Ministerul de Finanțe a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, Rabla Clasic și Rabla Plus.

Programul Rabla. Finanțele intenționează să dea posibilitatea ca beneficiarii Programului Rabla să poată achiziționa un autoturism chiar dacă au mai deținut anterior în proprietate un astfel de autoturism.

În prezent, legea prevede obligativitatea prezentării unei declaraţii pe propria răspundere dată de către beneficiar, care să ateste faptul că nu a mai deţinut niciodată în proprietate un alt autoturism nou.

O altă modificare propusă prin Ordonanța de urgență pregătită la Ministerul Finanțelor dă posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou, pe lângă cel clasic cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere internă) și a următoarelor tipuri de autovehicule, după cum urmează:

- autovehicul hibrid, cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme de stocare de energie montate pe vehicul pentru a-i asigura propulsia, având un preț de achiziție de maxim 100.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 25% din prețul de achiziție al autoturismului;

- autovehicul electric hibrid, autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă – Plug-in și care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, în regim de funcţionare mixt. În cazul în care în COC (certificatul de conformitate al autovehiculului) este înscrisă cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, stabilită în Regulamentul (UE) 2017/1.151 al Comisiei), cantitatea de emisii generată de autovehiculul nou trebuie să fie de maximum 70 g CO2/km NEDC (New European Drive Cycle, utilizat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei), în regim de funcţionare mixt, având un preț de achiziție de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului;

- autovehicul pur electric – orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero NEDC, având un preț de achiziție de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului.