Prognoza meteo. Temperaturile scad în toată țara la începutul săptămânii

Luni, valorile termice vor continua sa scada şi se vor situa în jurul normelor datei, în cea mai mare parte a ţarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în Maramureş şi nordul Moldovei şi 9 grade în Oltenia. Cerul va avea înnorari temporare şi doar pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, predominant sub forma de ninsoare, îndeosebi în nord, centru şi la munte. Vântul va avea unele intensificari în zona montana înalta. În zonele joase, izolat, vor fi condiţii de ceaţa dimineaţa.

Bucuresti

Cerul va avea înnorari temporare, dar condiţiile de precipitaţii vor fi reduse. Vântul va sufla în general slab. Dimineata, -1...1 grad si la amiaza, in jur de 6 grade.

Munte

Cerul va avea înnorari temporare şi local va ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificari pe creste. Temperatura aerului nu va avea variaţii semnificative faţa de ieri. La amiaza vor fi: -1 grad la Paltinis, -3 la Predeal si la Semenic, -4 la Sinaia la cota 1500, -2 la Arieseni si -10 grade pe Vf. Toaca din masivul Ceahlau.

Prognoza pe 2 zile

Marți, cerul va fi temporar noros și izolat va mai ninge slab în nord și la munte. Vântul va avea unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 9 grade în Lunca Dunării. În zonele joase, dimineața, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

In Bucuresti, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. -3...-1 grad dimineata si condiții de ceață si in jur de 8 grade la amiaza.

Miercuri, vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 grade în nordul Moldovei și 11 grade în Dealurile de Vest. Dar cerul va fi noros si vor fi precipitatii ce se vor extinde treptat dinspre sud-vest și, spre seară și noaptea, vor cuprinde toată țara. Acestea vor fi mixte în zona de munte si mai mult ploi în restul teritoriului. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării. Izolat vor fi condiții de ceață.

In Bucuresti, cerul va avea înnorări și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. -2...0 grade dimineata si 7...8 grade la amiaza.

Regiuni

In regiunile intracarpatice, pe arii restrânse, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare la munte si in Maramures si Transilvania. La amiaza vor fi: 6 grade la Timisoara, 5 la Arad, 0 in Baia Mare, 6 la Alba Iulia si 0 grade la Miercurea Ciuc.

In sud, cer temporar noros dar conditiile de precipitatii sunt reduse. Maximele mai scad fata de ieri dar nu ajung sub mediile climatologice ale datei: 9 grade la Drobeta, 7 la Craiova, Rm Vilcea, Giurgiu si Calarasi si 5 la Buzau. Dimineata vor fi conditii de ceata in Oltenia.

In Dobrogea, nu mai ploua dar norii sunt inca prezenti. Maximele scad fata de zilele trecute: 5 grade la Tulcea si 4 la Constanta.

In Moldova, in partea de nord poate sa ninga slab, pe arii restrinse. Este mai rece decat ieri dar nu mai rece decat ar fi normal. La amiaza vor fi 0 grade la Suceava, 2 la Iasi, 4 in Bacau si Galati.