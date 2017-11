Cum a tuns o profesoară doi elevi, la ora de dirigenţie: Sunt permanent preocupaţi să aibă un look

Profesoara care a tuns doi elevi din clasa a şaptea de la Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Ploieşti spune că nu ar mai repeta gestul şi că nu a intenţionat să denigreze elevii. "Sunt permanent preocupaţi să îşi aşeze freza, să aibă un look şi nu sunt atenţi la ore”, afirmă aceasta.

Conducerea Colegiului Naţional ”Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti a început, luni, o anchetă, pentru a se stabilit ce s-a întâmplat la ora la care doi elevi au fost tunşi de diriginte.

Directorul Colegiului Naţional ”Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti, Rodica Popescu, a declarat că, luni, a cerut explicaţii de la profesoara de matematică acuzată de părinţi că vineri, la ora de dirigenţie, a tuns doi elevi de clasa a şaptea.

”Doamna dirigintă, din primele nostre informaţii, a făcut acest gest. A primit o foarfecă de la un copil şi din şuviţa din spate - aceşti doi copii au părul mare şi îl poartă legat într-un coc -ei l-au desfăcut şi, fără să fie bruscaţi, fără să fie ameninţaţi, de bună voie şi într-o veselie a clasei, copiii au acceptat să li se taie un pic din păr să demonstreze doamna dirigintă că nu e frizer, că nu ştie să tundă şi că ei ar trebui să se tundă la frizer. (...) În clasă era veselie, bucurie, copiii şi-au măsurat părul între ei ca să scoată în evidenţă că majoritatea copiilor sunt tunşi regulamentar, iar aceşti doi copii nu sunt tunşi regulamentar”, a declarat Popescu. Potrivit acesteia, în regulamentul şcolar, la băieţi scrie că lungimea părului trebuie să fie de cinci centimetri şi că, la începutul anului şcolar, părinţii semnează că au luat la cunoştinţă regulile instituţiei.

Rodica Popescu a afirmat că la nivelul şcolii a fost începută o anchetă şi consideră gestul dirigintei ca fiind “incalificabil”.

”Doamna profesoară a declarat deja în scris ceea ce vă spun eu acum. Dumneaei consideră că a greşit că a făcut acest gest, care nu a fost cu intenţia de natură să denigreze copiii, să-i umilească, ci pur şi simplu la antrenul copiilor din clasă, s-a lăsat dusă de val. Toată lumea va da socoteală pentru ceea ce a făcut. Nu au voie să se atingă de elev, există statutul cadrului didactic, există codul de etică, există procedură de derulare a activităţii. Doamna profesoară a greşit, va răspunde pentru că a greşit”, a spus Rodica Popescu.

La rândul său, profesorul Magdalena Vasile, care predă matematica de 27 de ani la Colegiul ”Alexandru Ioan Cuza”, a povestit felul în care au decurs evenimentele vineri.

”Ei vin la şcoală formându-şi un fel de moţ gen samurai în vârful capului. Când îşi dau acel moţ jos din cap, sunt permanent preocupaţi să îşi aşeze freza, să aibă un look, nemaifiind atenţi la ceea ce se întâmplă. În mod repetat, colegii mi-au spus că nu sunt atenţi la oră, că nu îşi iau notiţe. (...) În acea oră de dirigenţie am reluat acea discuţie pentru că tocmai primisem nişte informări că la alte ore nu fac ceea ce trebuie şi atunci le-am spus să se tundă pentru săptămâna viitoare. Practic, în momentul în care ei au început să măsoare şi au hotărât că sunt cu dimensiunile de păr mult peste ceea ce ar fi trebuit să fie, eu am spus, sub formă de glumă, (...) că eu fiind profesor de matematică, nu aş şti să îi tund şi să se ducă la frizer”, a declarat Vasile.

Dirigintele a adăugat că foarfeca a luat-o de la unul dintre elevi.

”M-am apropiat de elevul Ioniţă Rareş. El a fost cel mai apropiat de mine. Nu a fost în nicun fel împotriva apropierii mele de el. Din partea din spate am luat în vârful degetelor o mică şuviţă din care am tăiat, într-adevăr. Să fie zece firşoare de păr, pe o lungime de 1 cm -1,5 cm, şuviţă pe care i-am pus-o pe caiet, în aşa fel încât să vadă că nu a fost tuns, că nu a fost traumatizat, nu a fost în niciun fel agresat. A fost tot timpul de acord, a râs de ceea ce se întâmpla, în niciun caz intenţia mea nu a fost denigratoare la adresa copiiilor. Al doilea elev ca lungime a părului era Sebastian Şăineanu, i-am aplicat acelaşi tratament şi în momentul în care s-a văzut cu şuviţa pe caiet s-a distrat”, a spus dirigintele. Magdalena Vasile a adăugat că nu ar repeta gestul şi că se află în mijlocul ”unui scandal mai mare decât era cazul să se întâmple”.

La rândul său, părintele unuia dintre elevii tunşi a spus că nu a fost de acord ca fiul săi să îşi tundă părul şi că de multe ori dirigintele l-a ameninţat pe fiul său că îl va tunde.

”Copilul meu nu are părul lung. Are 15 centimetri. Ăsta e păr lung? Este părul aşa în regiunea de sus, în laterale e tuns scurt. Este opţiunea mea şi a lui să fie aşa. Doamna profesoară a continuat să-l umilească. Faptul că a făcut asta, chiar dacă a tuns o şuviţă, e un act răuvoitor. A fost un întreg circ, în faţa clasei. Cei doi elevi au fost umiliţi, trataţi ca nişte oi la tăiere. I-a spus de mai multe ori:”, a povestit părintele.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Prahova, Aurel Graur, şi ISJ a cerut explicaţii de la conducerea şcolii.