Primul patron al Realitatea TV, mesaj emoționant la închiderea postului: "Am făcut școală de presă"

Silviu Prigoană, în ultima emisiune de la Realitatea TV

Fondatorul Realitatea TV, Silviu Prigoană, a avut o intervenție telefonică emoționantă în ultima emisiune a postului. "Am fost invitat în studioul de știri în prima emisiune a Realității, în 2001, și spre surprinerea mea sunt invitat și în ultima emisiune a postului", a spus Prigoană, miercuri seara, cu doar două ore înainte de finalul emisiei.

Realitatea TV s-a închis, după 18 ani de ani de existență, urmare a deciziei luate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) de a nu prelungi licența de emisie. Realitatea TV a trecut, din 31 octombrie, ora 0.00, pe Realitatea Plus.

Primul patron al primei televiziuni de știri din România, Silviu Prigoană, a spus că Realitatea TV a fost "o școală de presă" printre televiziunile de știri:

"Realitatea TV a fost o școală de televiziune pentru România, o școală de televiziune de știri. Am făcut un lucru frumos. Chiar dacă a stat la mine în portofoliu trei ani, a fost un business, cum au fost toate televiziunile când le-am deschis. Sunt mândru de ce am realizat. Rămân surprins că decizia CNA e de a închide postul, dar sunt convins că pe slotul pe care mă uit acum mâine dimineață va fi Realitatea Plus.

Grija mea în fiecare zi era ca Realitatea TV să emită. Am fost într-un mare clinci cu premierul de atunci, Adrian Năstase, care nu vroia să ne dea licență de emisie pe satelit. Am fost prima televiziune din România care a emis digital. Am fost primii care am emis pe satelit ca entitate proprie, toată lumea emitea prin hub-urile statului la vremea aia, iar noi am fost puși în situația de a emite două luni de zile "la perete", cum se spune. Nu primeam licența e emisie pe satelit, a fost o luptă, o muncă...

Cred că am făcut lucruri frumoase. Am considerat că o televiziune de știri e în contact direct cu instituțiile statului și nu mi se părea corect ca un operator să fie în blugi sau în salopetă ca la Rosal. De ce am fost nevoit să deschid televiziunea pe firma de salubritate, pe Rosal? Pentru că CNA nu a acceptat să o deschid pe Realitatea Media, pentru că nu avea ceva, o prostie, CNA-ul nu s-a deșteptat nici între timp. Sunt oameni puși acolo politic.

Pentru mine, Realitatea a fost un business, dar cred că am făcut un business corect. Am trecut toate salariile pe cartea de muncă, la acel moment toți angajații din presă lucrau pe drepturi de autor. Am fost un avangardist în multe lucruri...Niciodată nu mi-am băgat nasul în editorial. Niciodată nu am cerut unui jurnalist să spună ceva rău sau bun despre cineva, nu am dat o direcție politică și cred că lucrurile astea au deranjat pe foarte multă lume din clasa politică", a povestit Silviu Prigoană.