Prima carte pentru adulți din Marea Britanie a fost descoperită. Experiențe sexuale șocante

Aceasta este povestea unei copile orfane care a plecat la Londra pentru a deveni prostituată... GALERIE FOTO.

"Memoirs of the Life of Miss Fanny Hill, The Career of A Woman of Pleasure", "Memoriile domnișoarei Fanny Hill, sau cariera unei femei a plăcerilor trupești", n.r., este, se pare, prima carte pentru adulți din Marea Britanie. A făcut vâlvă, la vremea sa, dar promite să nască destul de multe controverse și în zilele noastre.

Cartea, care a văzut lumina tiparului în îndepărtatul 1749, a fost scrisă de John Cleland. Aceasta a fost descoperită într-o cutie veche de țigări și spune povestea unei adolescente orfane, din Lancashire, care pleacă la Londra pentru a lucra ca prostituată.



Vă întrebați ce termeni foloseau, în acele vremuri, pentru organele sexuale? Ei bine, se pare că partea intimă a femeii era numită "gura de jos", iar cea a bărbatului "armăsar viguros".







"A fost una dintre cele mai banate cărți cu subiect pornografic din toate timpurile", spune Jim Spencer, expert în antichități și cărți rare.



Dar ce i-a făcut s-o interzică, la scurt timp după ce a văzut lumina tiparului? Redăm câteva fragmente, pentru a vă face o idee: "După o vreme, m-a întrebat, aproape șoptit, dacă vreau să facem dragoste înainte să se întoarcă bătrâna. S-ar fi simțit mult mai bine după, îmi spunea... Ceva mai târziu mi-am dat seama că aparenta slăbiciune era doar o mască prin care-și ascundea adevăratele intenții care au rămas la fel de păcătoase ca înainte. (...) Când servitoarea a intrat în cameră, m-am prăbușit, extenuată, la podea. M-am lovit atât de tare, încât mi-a țâșnit sângele pe nas. Părul îmi era răvășit, iar asta dramatiza și mai tare întreaga scenă. Eram atât de răscolită, încât slujnica nu știa ce să creadă..."

