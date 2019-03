Povestea ireală a bunicului care a confundat vopseaua cu iaurt. Teribil ce a urmat!

Aceasta este povestea lui Bobby, un bunic în vârstă de 90 de ani pe care bătrânețea nu-l sperie! Din contră! "Vârsta este doar un număr!', spune acesta, mai plin de viață ca oricând.

Bobby face sport, în ciuda vârstei înaintate, are grijă de strănepoți și chiar are propriul cont de socializare pe care sunt postate diverse fotografii și filmulețe care-i surprind viața în cel mai mic detaliu. "Sunt Bob, am doar 90 de ani, sunt singur și am tot timpul din lume să fac cunoștință cu tine", se laudă acesta, pe Instagram.



Pasionat de sport, Bobby postează multe filmulețe în care aleargă, sare sau face flotări. La 90 de ani, nimic nu-l mai sperie! Bobby, însă, are și o slăbiciune: iaurtul! Și nu se sfiește să se laude că mănâncă până la 7 kg de iaurt pe săptămână!



Soarta a făcut ca tocmai obsesia sa să-l ducă la spital! Dar nu, nu iaurtul i-a venit de hac, ci o găleată cu vopsea pe care a confundat-o cu alimentul magic din care, spune el, își trage seva.



În prezent, nu se știe ce a produs confuzia. Probabil că nici nu se va afla vreodată!



"Nu am simțit nimic, nu mi s-a părut că avea gust rău", a spus Bobby, la ceva timp după ce a plecat de la doctor.



Pățania a fost făcută publică de nepoata sa, Alex Stein, care a postat și imagini pe o rețea de socializare cu găleata buclucașă din care mâncase Bobby.



"Se pare că Bobby a mâncat cam o jumătate de kilogram de vopsea. Credea că e iaurt... Nici nu-mi dau seama cum de nu s-a prins", a scris Alex.

