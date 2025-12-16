La vârsta de 68 de ani, Columbeanu a participat la o ceremonie religioasă organizată într-o biserică baptistă din București, unde a urmat ritualul botezului specific acestui cult. Îmbrăcat în haine albe, alături de alți credincioși, fostul om de afaceri și-a mărturisit public credința și dorința de a începe un nou capitol al vieții.

Irinel Columbeanu s-a botezat pentru a doua oară

Momentul a fost unul public, ceremonia fiind transmisă în direct pe platforma online a bisericii, unde Columbeanu a vorbit deschis despre decizia sa. În fața comunității, acesta a afirmat că își dorește să trăiască sub îndrumarea credinței creștine, declarând că vrea să Îl urmeze pe Iisus Hristos în mod asumat.

În discursul său, fostul soț al Monicăi Gabor a explicat că hotărârea a venit într-o perioadă extrem de dificilă din viața sa. El a povestit că, ajuns într-un azil de bătrâni, a trăit un moment de revelație spirituală, pe care l-a interpretat drept o chemare divină. „Am simțit că Dumnezeu trebuie să conducă viața mea mai departe”, a mărturisit acesta, subliniind că experiența l-a determinat să caute o relație mai profundă cu credința.

Columbeanu a mai precizat că nu este primul membru al familiei care a făcut această schimbare confesională. Tatăl său a ales aceeași cale în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014, botezându-se tot în cadrul aceleiași biserici baptiste.

Decizia vine pe fondul unei perioade complicate pentru fostul milionar, marcată de dificultăți financiare, probleme de sănătate și o retragere vizibilă din viața publică.