Povestea șocantă a tânărului din Gorj care s-a trezit cu un glonț în cap în curtea bisericii

Tanar din Gorj impuscat in cap

FOTO: Realitatea TV

Un tânăr din Gorj a avut, în același timp și noroc, și ghinion. A scăpat cu viață după ce a fost lovit de un glonț în cap. Incidentul s-a produs la aproape doi kilometri de poligonul Târgu Cărbunești, din Gorj, unde jandarmii au avut un antrenament de trageri. Azi, tânărul de 23 de ani a fost operat și se află, în continuare, sub supraveghere medicală.

Tânărul de 23 de ani a povestit cum un glonț tras de un jandarm aflat la trageri în poligonul din Târgu Cărbunești a ricoșat chiar în capul său.

"Am căzut pe spate, m-a aruncat cam un metru pe spate. Am căzut jos, când am dat cu mâna am crezut că m-am lovit cu ceva, nu știu. Am crezut prima oară că e cucui. Când te lovesti se umflă capul", a povestit victima.

Însă când și-a revenit din șoc și a pus mâna pe cap a avut un alt șoc: "L-am atins că era și în afară. Am prins cu mâna de el să trag. M-am gândit că e cui, dar nu l-am putut trage".

Colegii tânărului au sunat repede la ambulanță și a fost transportat de urgență la Craiova.