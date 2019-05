Pervesiunea sexuală care i-ar putea aduce închisoare pe viața unui bărbat din Dâmbovița

O femeie în vârstă de 59 de ani a murit marți, 21 mai, în urma perversiunilor sexuale puse în practică de concubinul său, cu patru ani mai mic, scrie realitateadedambovita.net.

Se pare că cei doi s-ar fi „jucat” cu morcovii din grădină. Bărbatul a avut o fantezie cu legumele și și-a pus în practică planul.

Bărbatul recunoaște că victima l-a rugat, la un moment dat să se oprească, dar a refuzat. Dă vina pe băutură. Chiar el a sunat la 112 și a cerut, inițial, o ambulanță. Când și-a dat seama că a murit, a întors ambulanța din drum și a spus că nu mai e nevoie.

„După ce am văzut că a murit am îmbrăcat-o frumos cu pijamale. Am anunțat salvarea, dar am întors-o din drum pentru că murise. Am vrut să îi scot certificat de deces de la Primărie. I-am făcut rău, dar nu am chinuit-o cu morcovii. Ea mi-a spus să o las în pace, dar am continuat. Îmi pare rău de ea, nu am vrut să o omor. Am ținut la ea și ea a ținut la mine. Am recunoscut vină în fața polițiștilor și a avocatei”, a spus Călin Laurențiu, 55 de ani.



Decesul, spun surse medicale, a survenit în urma septicemiei cauzate de perforarera colonului. Practic, victima a făcut o infecție. Vizita la spital i-ar fi putut salva viața.

Acum bărbatul este cercetat, în libertate, până la rezultatul oficial de la IML, pentru suspiciunea de viol urmat de deces.

Concubinul victimei riscă să-și petreacă restul vieții în pușcărie, dacă va fi găsit vinovat.