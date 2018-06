"Aici nu-l avem decât pe Dragnea". Iată materialul jurnalistului neamț, ridicat de jandarmi!

Paul Wagner, jurnalist german, a fost ridicat aseară de jandarmi, în timpul protestelor din Piața Victoriei. Cine este, de fapt, Paul Wagner? Un nume practic necunoscut publicului larg până ieri, Wagner este autorul unui material video intitulat "Aici nu-l avem decât pe Dragnea", reportaj difuzat în online, adică pe YouTube și mediatizat pe paginile de Facebook.

Paul Wagner, aflat de doi ani în România, a realizat, în luna martie a acestui an, un documentar despre Liviu Dragnea, în judeţul Teleorman.

Filmul, care are o durată de 25 de minute, îl zugrăvește critic pe șeful PSD și prezintă situația în care se află locuitorii Teleormanului.

În reportaj, se afirmă că în Teleorman "întâlnești sate asezate in peisaje fermecatoare, dar cu jumatate dintre case goale, parasite de locuitorii care au hotarat sa dea o sansa vietii lor in alte judete sau in strainatate, pentru ca, asa cum spun cei care inca mai rezista, singurul pentru care mai pot lucra in Teleorman este Dragnea".

"Aici nu-l avem decat pe Dragnea

In filmul nostru, un road movie din Teleorman, vezi de ce ar trebui sa ne fie frica de teleormanizarea Romaniei. Pe strazile din Teleorman, pavate cu multe milioane de catre Tel Drum, intalnesti sate asezate in peisaje fermecatoare, dar cu jumatate dintre case goale, parasite de locuitorii care au hotarat sa dea o sansa vietii lor in alte judete sau in strainatate, pentru ca, asa cum spun cei care inca mai rezista, singurul pentru care mai pot lucra in Teleorman este Dragnea, impersonat fie de Tel Drum si companiile-surori, fie de administratia publica. Dragnea si ai lui stapanesc realmente judetul, totul trece din mana dreapta in cea stanga, si intotdeauna exista o a treia mana care se deschide la mijloc, cerandu-si partea.

Daca nu este cu Dragnea si ai lui, afacerea este cu un prieten, cum este cazul gunoiului, care este cu Polaris, deci indirect cu Mazare. Polaris este o companie care isi primeste de multi ani partea si ii actioneaza in instanta pe cei care nu mai platesc, chiar daca, de mai multi ani, nu a mai venit nimeni sa le ia oamenilor gunoiul si sa-l duca la noua groapa de gunoi. Groapa de gunoi care, pana si ea, este pe un pamant cumparat de Dragnea cu putin inainte sa i se fi decis locatia. Microbuzele care te poarta in Teleorman dintr-un loc intr-altul, fermele, silozurile, baltile pescarilor, magazinele, vilele - toate sunt cu la famiglia.

Un calator naiv prin Teleorman ar putea spune, sigur, daca au atat de multe in posesie, nu sunt oare afaceristi de succes? Nu, nimic mai neadevarat. Singurul succes al celor ca Dragnea a fost ca au luat in proprietate privata, in mod legal si mai ales ilegal, ceea ce a fost proprietatea statului. Au luat ceea ce apartinea de drept romanilor, pentru bani putini spre deloc, iar acum ii fac pe locuitorii din Teleorman sa plateasca pentru servicii sub orice standard, pe care au ajuns sa detina monopol sau pur si simplu, ii fac sa platesca pentru nimic. Pentru ca pot. In aceste conditii, nu este vorba despre nici un om de afaceri de succes, caci locul economiei de piata este luat de o economie de tip mafiot, ce descurajeaza orice initiativa a celui care vine din afara la famiglia.

Dragnea s-a mutat la Bucuresti si in politica mare lasand in urma in Teleormanul care acum ii apartine o populatie deprimata si mult diminuata, niste oameni care au nevoie de un crampei de speranta, altul decat perspectiva de a fugi. Pentru ca oamenii din Teleorman nu pleaca - ei fug. Stim bine ca este greu pentru cei abuzati ani la rand sa se ridice impotriva agresorului. Unde este politia, v-ati putea intreba. Ei bine, totul e cu la famiglia. Dar nu totul este pierdut. Partea pozitiva - da, pozitiva - e ca nu trebuie sa petreci mai mult de cateva zile, chiar si una ajunge, pe strazile din Teleorman, si poti sa vezi cu ochii tai castelul de nisip construit de Dragnea. Acest sistem nu poate functiona, iti sare in ochi, e prea evident o structura construita de oameni fara suflet si fara imaginatie"