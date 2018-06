Jurnalistul german care a filmat în Teleorman, reținut 2 ore de jandarmi. "Sunt puțin șocat"

Proteste cu incidente

UPDATE: Jurnalistul german ridicat de jandarmi în timpul protestelor de miercuri seară, din Piața Victoriei, a fost eliberat după ce a fost audiat la o secție de poliție. Paul Arne Wagner și soția sa Mădălina Roșca au realizat documentarul "Aici nu-l avem decât pe Dragnea".

Jurnalistul german Paul Arne Wagner a povestit în direct la Realitatea TV, miercuri noaptea, cum a decurs arestarea sa și ce s-a întâmplat la secția de polișie 5 unde a fost ținut două ore.

"Eram pe trecerea de pietoni, era verde, nu am înțeles ce s-a întâmplat, au fost arestați mai mulți protestatari. În câteva secunde am fost luați cu forța în dubă, am plecat în viteză cu ușa deschisă la mașină. M-au ținut cel puțin 2 ore la secția de poliție, Mi-au dat să semnez un proces verbal, nu am înțeles ce am făcut, am zis că e o minciună și am refuzat să semnez. Au spus apoi: dacă semnezi avertismentul cu minciuna, nu primești amenda, altfel primesți amenda de 500 de lei. Erau doi jandarmi, unul în civil. Nu am semnat, nu am primit niciun proces verbal", a relatat jurnalistul de la Passport Productions, care este și corespondent al Süddeutsche Zeitung.

Jurnalistul a fost reținut două ore fără să primească un pahar de apă și fără să i se spună care este motivul pentru care a fost arestat.

"Nu am înțeles pe ce motiv am fost reținut. Noi documentam protestele din România, vrem să facem un documenatr pe asta, am avut mai multe întâlniri cu jandarmii, e foarte grav dacă au fotografii cu jurnaliștii. Aveam legitimație de gât pe care scria Presa. A durat câteva secunde când m-au ridicat, nu știu cum s-a întâmplat, sunt puțin șocat. Două ore nu am primit un pahar de apă, după 2 ore un polițist mi-a adus un pahar de apă", a mai spus Paul Arne Werner.

Și soția jurnalistului a relatat scena arestării: "Filmam pe o trecere de pietoni și l-au smuls cu multă brutalitate de lângă mine. Nu am mai știut nimic de el câteva ore. Nu știu de ce au venit direct la el, eram pe culoarea verde pe trecerea de pietoni ..."

ȘTIREA INIȚIALĂ La ora 22.00 numărul protestanților din Piața Victoriei a crescut la aproximativ 15.000 de oameni. Situație incredibilă în fața Guvernului: jandarmii au ridicat mai multe persoane printre care și jurnalistul german care a realizat un reportaj în "Republica lui Dragnea", Teleorman.

Jurnalistul german de la Passport Productions a publicat în luna martie un material critic la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, care a strâns sute de mii de vizualizări pe You Tube.

Acum jurnalistul străin a ajuns în dubele Jandarmeriei, alături de zeci de alți tineri.

"Aici nu-l avem decât pe Dragnea", film realizat de Passport Productions, a fost documentat de Paul Arne Wagner și Mădălina Roșca:

Protestanții s-au enervat după ce jandarmii au încercat să degajeze o parte a pieței. Manifestanții s-au așezat pe asfalt, în timp ce jandarmii ridică din când în când câte un manifestant și-l bagă în dubă.

