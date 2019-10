O noua categorie de produse e vizata de voucherele eMAG

eMAG are o noua promotie foarte interesanta pentru electrocasnicele mari. Exista vouchere cu care se poate reduce pretul cu 10%.

eMAG – Lista produselor la care le puteti scadea pretul cu 10% pe langa cel afisat POATE FI CONSULTATA AICI.

eMAG a dat startul unei promotii foarte interesante pentru electrocasnicele mari. Mai exact, inainte de a termina achizitia unui produs electrocasnic, puteti introduce voucherul ‚electrocasnicemari’ scris legat si primiti inca 10% reducere pentru super electrocasnice pentru case super organizate, dupa cum spun chiar cei de la eMAG.

eMAG – Electrocasnicele mari de la Electrolux

Printre brandurile vizate de reducerea extra de 10% se numara si cei de la Electrolux. La ei gasiti un numar mare de masini ed spalat rufe dar si cuptoare pe care le puteti achizitiona cu reduceri de 10% daca bagati voucherul electrocasnicemari. Oferta Electrolux e disponibila AICI.

eMAG – Electrocasnicele de la Arctic

Producatorul romanesc de electrocasnice mari Arctic are o multime de oferte ce pot fi achizitionate cu o extra reducere de 10% daca introduceti codul voucherului electrocasnicemari scris legat. La Arctic va recomandam sa aruncati o privire peste cuptoarele incorporabile dar si masinile de spalat, frigiderele si aragazele disponibile in oferta afisata AICI.

eMAG – LG

LG este un brand foarte apreciat in intreaga lume si a reusit sa se impuna pe piata prin calitate produselor sale. Dupa cum stiti, uneori preturile lor sunt ceva mai sus decat ale altor producatori mai putin cunoscuti sau recunoscuti doar local. Tocmai de asta e o oportunitate ideala sa achizitionati acum electrocasnice mari de la LG cu voucherul electrocasnice mari care va aduce o reducere de 10% in plus pe langa pretul afisat pe site. Ofertele pentru produsele LG sunt AICI.

eMAG – Electrocasnice Star Light

Nu in ultimul rand, va recomandam electrocasnicele mari de la Star Light, un brand care produce electrocasnice la preturi foarte avantajoase, chiar minime, si ofera calitate. Este probabil cel mai bun raport calitate pret, mai ales ca acum puteti avea un plus la reducere de 10% daca introduceti inainte de finalizarea comenzii voucherul ‚electrocasnicemari’, scris legat. De la Star Light va recomandam in special achizitia de aragaz, hote dar si firigidere, lazi frigorifice, combine frigorifice sau congelatoare. Lista produselor care se afla in aceasta promotie poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.