Nutriţioniştii avertizează: ce trebuie să ştii când mănânci brânză cu roşii

Unul dintre felurile preferate de mâncare ale românilor vara e reprezentat de tradiţionala brânză cu roşii. Însă atenţie la brânza pe care o alegeţi pentru a sta alături de roşii, avertizează nutriţioniştii, pentru că unele combinaţii îngraşă.

Nutriţionistul Mihaela Bilic a explicat, pe pagina sa de Facebook, cum putem alege brânza proaspătă pentru a ţine seama şi de o dietă sănătoasă.



"Există percepţii diferite despre noţiunea de brânză proaspătă şi s-ar putea că silueta noastră să fie pusă în pericol dacă nu le clarificăm.



Brânză proaspătă e ceea ce noi numeam înainte "brânză de vaci" deci produsul rezultat din cogularea directă a laptelui. Mamele cu copii sugari încă mai fac în casă astfel de brânză şi ştiu ce înseamnă. Produsul rezultat are grăsimea directă din lapte, nu e concentrat şi e dietetic. Dintr-un litru de lapte ies sub 200g brânză proaspătă.



Mai nou, această brânză nu mai e granuloasă ci se omogenizează devenind cremoasa, că o pastă. Asta nu înseamnă că e mai grasă, tot sub 5% e conţinutul de grăsime.



Fie că e de vacă, de capra sau de oaie, brânza proaspătă face parte din categoria produselor lactate slabe, alături de laptele dulce sau bătut şi iaurt. Fie că e sub formă de pastă sau de perle de brânză, produsul este dietetic şi conţine de la 60cal (cele 0%) până la 120cal/100g. Nu acelaşi lucru se poate spune despre caş sau mozzarella, variante considerate brânză proaspătă. Ei bine, chiar dacă nu au sare, acestea sunt brânzeturi autentice, cu minim 25% grăsime în compoziţie şi minim 250cal/100g. Deci, atenţie, nu mâncaţi relaxaţi brânză cu roşii, va puteţi îngrăşa. Mai sigură pentru silueta e brânza proaspătă, dar nu prea merge cu roşii :( Încercaţi cu bucăţele de ardei gras şi castravete, un ou fiert şi o felie de pâine prăjită-săţios, gustos şi "nepericulos", mai spune nutriţionistul.