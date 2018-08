Motivul incredibil pentru care PSD vrea comisie de anchetă. Colac de salvare pentru Carmen Dan

Deputatul PNL Ovidiu Raetchi considera ca social-democratii ar intentiona sa infiinteze o comisie parlamentara de ancheta a protestelor din 10 august pentru a ascunde adevarul si a-l feri pe ministrul de Interne de explicatii in Comisia de Aparare.

"Marti, 21 august, ministrul Carmen Dan si sefii Jandarmeriei ar trebui sa se prezinte in fata Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala pentru a fi audiati, conform principiului controlului parlamentar, in privinta interventiei din data de 10 august.



Dupa cum va puteti imagina, doamna Dan si ceilalti responsabili nu se vor prezenta, pentru ca fug de raspunsuri.



Ca sa nu ramana insa mut si pitit, ca saptamana trecuta, PSD a reusit sa gaseasca, in sfarsit, o poveste de indrugat in urmatoarele zile, astfel incat sa acopere fuga doamnei Carmen Dan de orice explicatie si sa blocheze orice cercetare reala la nivel parlamentar.



E o poveste jenanta, dezonoranta pentru ei, dar e limpede ca au renuntat oricum la orice standard si sunt multumiti cand reusesc, cumva, sa indruge cateva cuvinte. Povestea suna asa: "Opozitie, incurajare violente, rasturnare putere legitima, manipulare externa"- practic reincalzirea argumentelor cu care partidul ex-comunist si-a justificat represiunile dupa 1989.



In concluzie, zic admiratorii mineriadelor de ieri si de azi, este nevoie de o comisie de ancheta pentru cercetarea evenimentelor din 10 august- in special a declaratiilor presedintelui in acel context...", a scris deputatul PNL Ovidiu Raetchi, duminica, pe Facebook.



In opinia liberalului, PSD nu isi doreste o ancheta reala, pentru ca, daca ar vrea acest lucru, atunci ar folosi Comisia de Aparare pentru a cerceta ce s-a intamplat la protestele de vinerea trecuta.



"Dar de ce sa nu folosesti Comisia pentru Aparare, pe care o ai deja la dispozitie, care este specializata in Ministerul de Interne si Jandarmerie si care are program de lucru chiar marti - daca esti cinstit, nu ai nimic de ascuns si chiar te intereseaza cercetarea evenimentelor din 10 august?



Tocmai pentru ca, de fapt, nu iti doresti niciun fel ancheta! O comisie speciala presupune saptamani intregi pentru infiintare - convocarea unei sesiuni extraordinare (pe care PSD nu o va aproba sau nu va asigura cvorumul) - iar daca obiectul comisiei de ancheta e aberant (cercetarea declaratiilor presedintelui, a implicarii martienilor) ea va fi declarata neconstitutionala de CCR.



Exact asa a procedat PSD cand l-am chemat pe Dragnea in fata Comisiei de Aparare pentru a ne spune ce dovezi are impotriva SPP. A fugit mancand pamantul si, ca sa scape, a inventat o Comisie speciala de ancheta impotriva SPP, care a fost declarata neconstitutionala, iar acum, dupa reformulari si luni bune de ingropare a temei, va incepe sa cerceteze cai verzi pe pereti, convocand numai persoane alese de Dragnea - niciodata pe el", a completat Raetchi.



Deputatul PNL a adaugat ca, la fel cum a fost cu Comisia speciala de ancheta a SPP, asa va fi si cu cea anuntata de PSD pentru anchetarea protestelor din 10 august.



"Asta se va intampla si cu comisia speciala scoasa din palarie de comunicatorii din subordinea lui Liviu Dragnea. Se va lucra la ea intens, cateva saptamani; va primi un obiect de ancheta aiuristic si neconstitutional, vizand inamicii lui Dragnea; ca atare, va pica la CCR.



In acest timp, Carmen Dan va fi ferita de orice audiere in Comisia de Aparare, invocandu-se o fantomatica, fictiva comisie de ancheta pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, daca PSD ar fi cinstit pe acest subiect si ar dori aflarea adevarului, lucrurile s-ar desfasura in urmatoarea succesiune:



1. Marti doamna Carmen Dan si sefii din Jandarmerie ar veni in fata Comisiei de Aparare pentru a raspunde, conform legii, in fata Parlamentului. Ar fi doar inceputul unor audieri care pot include toate institutiile implicate.



2. In pararel, PSD ar accepta sesiune extraordinara urgenta si infiintarea unei comisii speciale, care sa vizeze insa legalitatea interventiei din 10 august, fapte concrete si evenimente, nu bazaconii politice (inacceptabile pentru CCR ca motiv de ancheta) precum declaratiile presedintelui Iohannis. Ce sa cercetezi la niste declaratii - acordul predicatului cu subiectul, calitatea epitetelor folosite?", a conchis liberalul pe reteaua de socializare.