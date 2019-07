Noul ministrul de Interne, primele declarații: "Nu vreau să mai văd niciun român bătut de jandarmi"

Nicolae Moga, noul ministru de Interne, a declarat că nu mai vrea să vadă niciun român bătut de jandarmi, dar nici jandarmi agresați de către cetățeni răuvoitori. Moga a avut și momente de sinceritate, declarând că lumea să nu se aștepte că "a venit Mesia și le rezolvă pe toate"

Nicolae Moga, noul ministru de Interne, a făcut primele declarații de când a fost numit în funcție. El spune că are o funcție politică într-o structură militarizată și să nu se aștepte lumea de la el că "a venit Mesia și se rezolvă pe toate".

"Referitor la 10 august, a fost un eveniment nefericit, au fost lucrurile combinate, eu cer ca niciun cetatean sa fie batut de jandarm, dar niciun jandarm sa fie batut de cetateni rauvoitori.

Este o funcție politica într-o structura militarizată. Nu pot să nu colaborez cu toate structurile. Colaborarea pe informații este importantă.



Am vrut democrație, dar trebuie să înțelegem ce sistem să aplicăm la nivelul ordinii publice, ne place cum e peste Ocean, atunci stăm de vorbă sș facem cum e acolo. Ne place cel din UE, atunci stăm de vorbă și o să facem așa cum e acolo. Avem legi și regulamente ce trebuie respectate.







Am acceptat cu greu funcția asta! Știu că e greu, că lucurile sunt complicate. Nu sunt un copil fărăr minte să-mi asum funcția fără responsabilitate. Totuși, să nu se aștepte lumea de la mine că, "a venit Mesia și se rezolvă toate".



Ministerul de Interne are peste 135.000 de angajați. Îi repsect pe toți, atâta timp cât nu mint și își fac treaba.



Referitor la calitatea mea de revoluționar. Am pregătit toate documentele din arhivă, sunt mândru că am participat la Revoluție. Sunt revoluționar din 1992, prin Decretul 41, pe vremea când nu erau facilități! Deci nu sunt un profitor. Nu mă aștept să mă laude lumea. Cert este că nu m-am ântîlnit cu Carmen Dan, până acum, pentru că are o problemă de sănătate. Pentru ea, MAI nu a fost o jucărie, dar n-am făcut inventarul, deocamdată", încheiat noul ministru de Interne.