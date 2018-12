Mesaje de Crăciun. Spune "Sărbători fericite" cu aceste 80 de urări!

Mesaje de Crăciun

Mesaje de Craciun. Un articol cu peste 80 de mesaje pentru cei dragi. Alege câteva dintre ele și spune-le celor dragi "Sărbători Fericite".

Mai jos, am grupat lista de mesaje de Crăciun pe categorii, de la urări amuzante la mesaje feerice, emoționante. Alege mesajul preferat și trimite-l apropiaților. Vor surâde îndată.

Mesaje de Crăciun amuzante. Spune "Sărbători fericite" cu haz

Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!



E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară? ...Ni se trage de la vin..



Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!



Moşul vine cam tiptil, niciodata nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasa-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie!



Sărbători fericite şi un Crăciun fericit alături de cei dragi.



Iubirea divină coboară printre noi, ca o ninsoare naivă aducând cu ea bucuria Naşterii Mântuitorului.



Moş Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acum te voi avea în sfârşit!

MESAJE de CRĂCIUN pentru părinți:

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”



„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”



„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”



„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”



„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

Şi ani plini de bucurii!

MESAJE DE CRACIUN pentru toate gusturile

1. L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!

2. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.

3. Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului.Langa brad si langa foc sa va umple de noroc.Craciun fericit

4. Catelus cu parul cret, s-aveti Geep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anu' si La Multi Ani! SARBATORI FERICITE!

5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire La mulţi ani!

MESAJE DE CRACIUN IN VERSURI

6. Sa va fie casa, casa

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu'n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

7. Iata vine Mos Craciun,fara sanioara,

Un ren e bolnav nu-i zapada afara,

Dar in sacul lui are incarcate,

Sincere urari,multa sanatate

Doar belsug in casa si o viata frumoasa

LA MULTI ANI

MESAJE DE CRACIUN SUB FORMA DE SMS

8. Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.

9. Mos Craciun cu suflet bun, Sa va aduca in Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars si cozonacul!

10. Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!

11. E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara...prin zapada Mosul zboara ? ...Ni se trage de la vin...

12. Iti doresc un Craciun si un Revelion fericit alaturi de familie si prieteni, sa te distrezi si sa te relaxezi... si, cel mai important, sa nu faci nimic din ceea ce eu nu as face! Mosul te vede! Ho-ho-ho!

13. Daca un picior de-al tau ar fi Pastele iar altul Craciunul, pot sa te vizitez intre sarbatori?

14. Chiar daca esti gropar - macar acum in Ajun, te rog sa lasi lopata si sa te bucuri de Craciun.

15. Ai avut un an bun, ai fost sincer, modest si umil, ai dat de-o parte problemele ca Basescu in copil...

16. Daca ma iei cu Feliz Navidad eu te iau cu Bahto delo delo si cand vine vorba de pictura daca-mi vorbesti de Rubens eu ma gandes la Barrichello.

17. Desi esti medic de garda - in seara asta esti Santa Claus si daca mai mergi schiopatand... o sa-ti zica lumea House.

18. Nu-l mai cauta pe Mosu` ca iti face fundul rosu.

19. Sa primesti cadouri frumoase, decorate cu fundite si Daniela Crudu sa-ti fie una dintre craciunite.

20. Macar de Craciun pleaca din parcare si intoarce-te la ai tai, pana si Lady Gaga e o doamna-n felul ei.

21. Iar sarbatoresti Craciunul cu pufuleti si caramele si parca iar de aud zicand "chiar ca ar merge o friptura la aceste gogonele".

22. Mos Craciun ti-a trimis un card cu 2011 Mega de noroc si sanatate pe care sa-l folosesti in anul urmator! Craciun fericit!

23. Ai o mentalitate de manager si esti condamnat sa castigi..de Craciun esti cel mai mare chitros si o arzi cu apa si covrigi…

24. Sper ca la un moment dat o sa-ti retragi cuvintele acum la final de an..uite ca acest mesaj de Craciun poate sa ajunga si la cel mai necioplit taran.

25. Inainte nu intelegeai de ce mancam cu furculita si de ce ne spalam asa de des, acum faci Craicunul prin Dubai si te rasfeti cu masaje anti stres..

26. De Craciun trebuie sa transmitem mesaje de bunatate celor din jur, sa facem acte de filantropie, de aceea am facut acest cozonac minunat pe care o sa ti-l aduc cu drag..acolo la puscarie..

27. Scoala s-a terminat si ne cam plictisim acum, noroc ca avem telefonane si ne dam mesaje de Craciun.

28. In acest Craciun sa te bucuri cat pentru o viata si Carmen Electra sa-ti fie craciunita pana dimineata.

29. Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare.!

30. Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!

MESAJE DE CRĂCIUN PE CATEGORII

MESAJE DE CRACIUN CLASICE

1. Lumina Nasterii Lui Iisus se intinde de la o casa la alta, de la o inima la alta, iar caldura si bucuria Craciunului ne aduce pe toti mai aproape! Craciun Fericit si un An Nou plin de satisfactii!

2. Pe la colturi unii spun, ca exista Mos Craciun. Ca i-ati scris si c-o sa vina, sa v-aduca-n pumni lumina! Langa brad si langa foc, sa v-aduca mult noroc!

3. Tata Iubitor, ajuta-ne ca de Craciun sa ne reamintim de Nasterea Lui Iisus, si sa spunem si altora, cu ajutorul colindelor; sa vorbim despre bucuria pastorilor, despre inchinarea celor 3 intelepti; sa inchidem usa sentimentelor de ura si sa o deschidem pe cea a iubirii.

Craciun Fericit!

4. Cu colinde de Craciun, va doresc un an mai bun si cu dragostea crestina, sa primiti in dar lumina, zurgalai de flori de gheata, mult noroc s-aveti in viata. La Multi Ani cu Sanatate!

5. Credinta face orice posibil, speranta ne da putere sa continuam, dragostea face ca orice sa fie frumos. De Craciun, va urez sa le aveti pe toate! Craciun Fericit si Sarbatori Fericite

MESAJE DE CRĂCIUN pentru şefi sau colegi

„Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!”



„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”



„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”



„Crăciun plin de bucurii, căldură şi imaginaţie”.

MESAJE DE CRACIUN SUB FORMA DE GLUME

1. Draga Mos Craciun,

Dupa 30 de ani in care am tot asteptat sa-mi aduci un cadou decent, te rog acum sa-mi aduci in dar un bilet la loterie, in valoare de macar 4 milioane de euro. Promit sa-l impart pe din doua cu destinatarii acestui mesaj. Craciun Fericit!

2. Draga Mos Craciun, de Sarbatori nu-mi doresc decat lista ta cu baietii si fetele dragute!

Craciun Fericit si Sarbatori Fericite!

3. Ma adresez pe aceasta cale membriilor familiei, prieteniilor si cunoscutilor! Va informez ca sunt dispus(a) ca incepand de azi sa primesc cadouri pentru a evita aglomeratia din ultimul moment! Accept bani numerar sau cecuri, bijuterii, parfumuri fine, haine de marca, autoturisme si chiar apartamente. Craciun Fericit!

4. Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul SMS.

5. Daca Mos Craciun nu vine, il retin, este cu mine. Stam la barfe, bem un vin, poate chiar "il si combin". Mosule cu barba sura, ce mirosi a bautura, patu-i cald, l-am pregatit, ti-a fost frig, esti obosit? Tu, de daruri n-ai primit, nu esti rau, stai linistit! Dar de cand este la mine, a uitat de tot de tine...

6. Dau acest SMS ca sa nu fiu considerat nesimtit ca uit de tine. Chiar nu aveam chef sa cheltuiesc 0.05 euro. Whatever, ureaza-ti ce vrei si scuteste-ma de raspuns.

7. Mosule batran si bun, iata ce vreau de Craciun: vreau un spiridus sa vina, s-aiba muschi, o casa, si masina. Peste ani si ani de zile, muschii sa i se-ntareasca, bogatia sa-i sporeasca, sufletu-n mine sa creasca.

8. Am o veste foarte proasta pentru tine, nu am vrut sa-ti spun pana acum pentru ca stiu cum esti, ca o sa suferi si o sa te afecteze foarte mult, dar m-am gandit ca este mai bine sa-ti spun. Mai bine afli de la mine decat sa afli de la altii, in orice caz, este foarte grav, nici mie nu mi-a venit sa cred cand am aflat! Pana la urma tot o sa afli: Mos Craciun nu exista!!!

9. In ziua de Craciun, cand te indopi de zor cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa respiri, eu iti aduc aminte ca nu e bine sa consumi sare, zahar si grasimi in exces.

10. Mos Craciun cu suflet bun, sa v-aduca aduca in Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, ca s-a ars si cozonacul!

MESAJE DE CRACIUN AMUZANTE

1. Ho ho ho... Ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, An Nou de invidiat, sanatate, La Multi Ani (si-o caruta de bani)!!!

2. De Craciun, daca vine la tine un tip gras si paros si te baga intr-un sac, nu te speria! I-am scris Mosului ca te vreau pe tine de Craciun! :)

3. L-am vazut urcand pe cos, cu tupeul lui de Mos. Si in sac avea de toate: bani, noroc si sanatate. Sigur vine si la voi, fiindca e trimis de noi. Craciun Fericit si La Multi Ani!

4. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, Mosul e la treaba lui, sa iti fie tie bine, acum si in anul care vine.

POEZII

1. Mos Craciun e suparat,

Ca-i de criza afectat!

Sania-i la-nregistrat,

Taxa auto s-a triplat!



Renii banca i i-a luat,

C-are rate mari de dat!

Dar s-a dus la magazin

Sa ne ia cadouri, plin,



Dar cand a fost de platit,

Cardul nu era valid!

Intre timp s-a-mprumutat

Si cadouri tot a luat!



Asa ca tu poti s-astepti,

O sa vina ca-n povesti!

Si ti-a pregatit un dar

De care nici nu ai habar!



Iti urez un Craciun Fericit

Alaturi de cei pe care ii iubesti

Si care te iubesc la randul lor!

2. Sarbatorile au sosit,

Bradul l-am impodobit,

Si in graba cea mai mare

SMS-uri... baga tare!



Rude, prieteni si amici,

Pe toti ii SMS-uiti,

Uitand cum era odata,

Cand umblam din poarta-n poarta.



Puneti mana si sunati!

Pe net nu mai cautati,

SMS-uri vechi, banale,

Si mereu impersonale...



Eu va pup si va iubesc,

Toate bune va doresc,

Promit sa va sun mereu,

Am minute, nu e greu!

3. Sa va fie casa, casa,

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu'n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

3. L-am visat pe Mos azi noapte,

Tot venea c-un sac in spate,

Sa v-aduca sanatate

si cadouri multe, toate,

Deci asteapta-l, ca el vine,

Chiar acum este la mine!

Sarbatorile cand vin,

Sa va fie cosul plin,

Sa aveti pe saturate,

Casa plina, sanatate,

Punga sa geama de bani,

Mult noroc si La Multi Ani!

4. Mos Craciun vine tiptil,

Niciodata nu-l simtim.

Dar de fiecare data

Lasa-n fiecare poarta,

Fericire si iubire,

Sanatate pe vecie.

Craciun fericit

Si un An Nou mai bun!

5. Iata, vine Mos Craciun,

Insa, fara sanioara,

Un ren e bolnav

Si nu-i zapada afara,



Dar in sacul lui,

Are incarcate,

Sincere urari,

Multa sanatate,



Doar belsug in casa

Si-o viata frumoasa!

Craciun Fericit!

6. Mos Craciun cu paru cret,

S-a ascuns intr-un cotet

Ca i s-a urcat la cap

Criza cea de neuitat.

Astfel ca-ti urez sa ai

Bucurie si malai,

Sanatate, La Multi fani,

Un butoi de vin cum n-ai

Si tovarasi sa petreci,

Pana nu te mai ridici!

Craciun Fericit!

(Si ai grija la parale, ca e criza)

7. Mos Craciun cica-i om bun,

Eu il cred, dar nu stiu cum.

Insa ce-ti doresc acum eu tie,

Nu-i de Mos... e Bucurie!

Sanatate, La Multi Ani!

Si de vrei, si-un car cu bani!

Eu nu-ti pot decat ura,

Restu' este treaba ta!

Craciun Fericit!

La Multi Ani 2012!

8. Buna ziua, eu sunt Mosu',

Cel cu nasu-n pic cam rosu,

Si-am venit prin telefon,

Nu pe usa sau pe horn,

Cu urari de fericire,

Sanatate si iubire!

Craciun Fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN SIMPLE

- “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”



- “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!”



- “Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!”

MESAJE DE CRĂCIUN pentru toată lumea

“Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. CRĂCIUN FERICIT!”



- “Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!”



- “Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! CRĂCIUN FERICIT!”



- „De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. CRĂCIUN FERICIT!”



MESAJE DE CRACIUN – mesaje de dragoste

„Mos Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acu te voi avea în sfârşit!”

„De Crăciun, dacă vine la tine un tip gras şi păros şi te baga într-un sac, nu te speria! I-am scris moşului că te vreau pe tine de Crăciun”

„Să ne pierdem printre globuri şi beteala, să alergam prin ninsoare ca nişte copii, să ne îngropăm în cadouri şi să ne iubim ca doi nebuni… de Sărbători!”

„Abia aştept anul ce începe pentru a-l putea petrece alături de tine.

Îţi urez cele mai fericite sărbători!”

„De fapt tu aduci magie în fiecare clipa vieţii mele.

Nu sper, pentru că ştiu ca anul 2014 va fi unul plin de întelegere, dragoste şi bucurie între noi.

Sunt nerabdator sa petrec inca o data sarbatorile de iarna cu tine. Ma simt ca intr-o poveste, sunt fermecat să am în preajma mea o fiinţă atât de magica într-o perioada magică a anului.”

„În perioada asta a anului vreau să-ţi spun că singura magie pe care o simt nu e cea a Crăciunului, ci magia ta… Te iubesc şi vreu sa-mi petrec toate zilele de Crăciun cu tine!”

„Ori de câte ori petrec timp departe de tine, îmi pare că e timp irosit. Tu dai înţeles zilelor vieţii mele. N-aş putea să-mi petrec sărbătorile de iarnă nicăieri altundeva decât lângă tine. Noi doi, multă zăpadă, ascultând colinde… Nu e nimic mai îmbietor.”

MESAJE DE CRACIUN pentru iubita/iubitul tău

”Fie ca un fulg de nea razlet si vesel sa bata-n usa casei tale si sa-ti aduca bucurii si lumina in seara Sfanta de Craciun.”

”Hei, ce faci? Eu te intampin cu mult zambet si cu un pahar de vin, ca sa avem Craciun voios, ca nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sarbatoare, cand mai vrei si o ninsoare, calda si cu voie buna, ca o frumoasa cununa, pasnica si cu surprize, pline de multe reprize. Craciun Fericit!”

”Ma bucur ca esti langa mine si sper sa petrecem impreuna un Craciun de neuitat cu multa zapada, colinde si bucurii! Esti cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-am primit vreodata si iti multumesc ca existi!”

”Cel mai frumos lucru la acest Craciun este ca ma pot incalzi in bratele tale. Iti multumesc pentru ca ma faci fericita. Iti doresc din inima sarbatori fericite!”

MESAJE DE CRĂCIUN CLASICE

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.



Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!



”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”



MESAJE DE CRĂCIUN: ”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”



”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”



”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”



”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”



MESAJE DE CRĂCIUN: ”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

MESAJE DE CRĂCIUN: Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmăluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, peste tot e bucurie şi Crăciunul iarăşi vine. Sărbatori fericite!



Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!



Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

MOŞ CRĂCIUN bate la uşa,

Scoate mâna din mănuşă

Şi va dă din palmă lui,

Darurile cerului,

Lângă brad şi lângă foc

Să vă umple de noroc!

CRĂCIUN FERICIT!

MESAJE DE CRĂCIUN CU BUCURIE



Frumusetea sarbatorilor de iarna sa va gaseasca in case alaturi de cei dragi. Aceasta sarbatoare sa va aduca multa sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor.



Sarbatori fericite cu bucurii si impliniri alaturi de cei dragi! Sa va gaseasca Mosul cu masa bogata si sufletul curat!



Sa vina Craciunul si toti clopoteii din brad sa-ti cante colindul magic care sa poarte cu el increderea, puterea, speranta, de care ai atata nevoie! La multi ani!



Bucuria Craciunului sa salasluiasca vesnic in inima ta luminandu-ti sufletul. Sa fii vesela si iubita si sa te bucuri de cadouri frumoase. CRACIUN FERICIT!



Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire. Iar Mosul sa va aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor apropiati.



Frumusetea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi in suflet sa va aduca implinire, iubire si fericire. Sarbatori fericite!