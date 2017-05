Merkel anunţă o RUPTURĂ între SUA şi Europa. Prima reacţie a preşedintelui Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis nu s-a aratat ingrijorat cu privire la avertismentul cancelarului german Angela Merkel ca europenii "trebuie sa-si ia soarta in propriile maini" pentru nu se mai pot baza pe americani.

Seful statului a comentat, luni, aceasta declaratie si perspectivele relatiei transatlantice, cu precadere cea intre Uniunea Europeana si Statele Unite.

"Nu este cazul sa ne facem griji ca aceasta relatie va disparea, ea poate sa fie mai intensa sau poate sa fie mai putin intensa, daca conditiile politice se schimba. Relatiile raman importante si raman solide. Si Romania este de parere ca trebuie sa ramana unite", a spus Iohannis.

In plus, acesta este de parere ca declaratia Angelei Merkel a venit ca urmare a unor "asteptari care nu au fost atinse" in cadrul summit-ului NATO de la Bruxelles, de joi.

Duminica, Angela Merkel a spus ca Germania si Europa urmaresc sa ramana in relatii bune cu Statele Unite si cu Marea Britanie, insa "trebuie sa ne luptam pentru propriul nostru destin".

Luni, Berlinul a venit cu precizari, prin purtatorul de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, care a transmis ca afirmatiile de duminica vin din partea unei persoane care este o "atlantista convinsa", relateaza ziare.com.

"Pentru ca relatiile trans-atlantice sunt extrem de importante pentru cancelar, este corect, din punctul sau de vedere, sa vorbeasca deschis despre diferende", a mai spus Siebert. Cu alte cuvinte, tocmai importanta acestor relatii face ca si vorbele cancelarului sa cantareasca mai mult.