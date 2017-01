Menta, remediul miraculos care POATE UCIDE. Cum faci corect ceaiul care te scapă de indigestii

Cum se prepară corect ceaiul de mentă

Folosită într-o varietate de forme, cu efecte miraculoase pentru organism, menta este considerată „iarba sfântă“ deoarece în vechime era consumată pentru a potoli setea, acolo unde nu se găsea apă.

"Ceaiul de mentă se consumă cald şi are efect decongestionat, calmant şi antispastic. Pe de altă parte, menta uscată poate fi folosită şi ca pulbere, prin măcinarea plantei şi cernerea acesteia. Pentru un efect maxim, se ia o linguriţă de pulbere de mentă ce se ţine sub limbă vreme de câteva minute, apoi se înghite cu apă. Tinctura de mentă, uleiul volatil de mentă sau băile terapeutice cu macerat de mentă sunt alte modalităţi binecunoscute de folosire a mentei. Menta conţine uleiuri volatile esenţiale, principala componentă fiind mentolul, foarte folosit şi des întâlnit în societatea actuală, dar menta mai conţine şi vitamina C, săruri minerale, acizi organici şi chiar substanţe antibiotice", explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Printre cele mai frecvente afecţiuni ce pot fi tratate cu mentă se regăsesc indigestiile şi senzaţiile de balonare, dar şi diareea acută. Mai mult decât atât, spun specialiştii şi crampele abdominale, balonarea şi tulburările de tranzit intestinal pot fi combătute foarte uşor cu uleiul volatil de mentă, scrie adevarul.ro.

Nici gastritele nu au nicio şansă, dacă se administrează infuzie de mentă. La fel şi voma şi stările de greaţă. Cu toate acestea, spun specialiştii, uleiul de mentă poate fi mortal, dacă nu este administrat la recomandarea unui specialist. "Uleiul volatil de mentă nu trebuie consumat în exces sub nicio formă, deoarece o doză mai mare de 17 ml poate provoca chiar decesul. De asemenea, curele de mentă trebuie gestionate cu mare atenţie de persoanele ce suferă de constipaţie cronică", explică dr. Cătălin Luca, medic medicină internă.