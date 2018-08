Masti de par – Cele mai bune 5 oferte de la StilPropriu.ro

Masti de par – Pentru o ingrijire corecta si atenta a parului este recomandat sa aplicati un tratament de ingrijire din timp in timp. Noi va recomandam 5 masti de par foarte performante.

Toate mastile de par disponibile la oferta pe StilPropriu.ro pot fi consultate AICI.

Am cautat cele mai bune solutii de masca de par pe care le gasesti online in acest moment la stilpropriu.ro si ofertele sunt destul de diversificate. In functie de tipul tau de par poti alege unul din tratamentele urmatoare:

Maroccanoil Smooth Mask

Prima oferta de masca de par pe care v-o recomandam este Maroccanoil Smooth Mask care este una dintre cele mai bune de pe piata. Continutul are 1000 ml, se aplica pe parul periat, ofera un tratament intens si ajuta elasticitatea si rezistenta firului. Pretul poate fi gasit AICI.

Kerastase Densifique activateur de densite capillaire

Aceasta masca de par de la Kerastase Densifique contine keratina si ajuta firul de par inca de la radacina. Tratamentul ajuta la densitatea parului dar si la supletea firului de par si cresterea densitatii. Mai multe informatii gasiti AICI.

Shu Uemura – Color Lustre brilliant glaze treatment

Continuam cu o masca de par de la Shu Uemura care este special conceputa pentru parul vopsit. Ajuta la refacerea stratului protector al firului de par vopsit si intareste fibra sa, da o stralucire aparte si este ideal pentru parul subtire, ajuta la intarirea sa. Se poate aplica o singura data pe saptamana. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

Revlon Hydra Capture Liquid Cream color protection

Continuam cu o alta recomandare de top in materie de masti de par: Revlon Hydra. Aceasta masca de par intareste firul, ofera protectie parului vopsit si il revigoreaza si este foarte usor de aplicat. Pretul ei poate fi gasit AICI.

Valmont Hair revocering Mask

Ultima masca de par pe care v-o recomandam este una ce revigoreaza celulele firului care au suferit din cauza varstei. Restaureaza si insanatoseste firul de par, contine keratina si face firul de par mai usor de aranjat. Toate detaliile le puteti consulta AICI.