Scene pe plajă, în stațiunea Venus

FOTO: Ciprian

Un turist aflat pe litoral a trimis pe adresa redacție câteva fotografii care documentează o situație neplăcută, în stațiunea Venus.

”Canalizarea cu FECALE care se SCURGE in Marea Neagra, in Localitatea Venus, Jud. Constanta , in dreptul Hotelului Palace

Nu este normal, igienic si legal . Am venit impreuna cu familii si COPII, in statiunea Venus , sa innotam printre fecale ???!!!”, întreabă Cirpian, care a și trimis câteva fotografii pe adresa redacției.