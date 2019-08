Mama Luizei, dezvăluiri șocante: Nu cred că Dincă a acționat singur. Probabil e implicată familia

Mama Luizei

FOTO: Realitatea TV

Ancheta privind tragedia de la Caracal a ajuns și în casa uneia dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dincă, Luiza Melencu. Miercuri după-amiază, anchetatorii au ridicat din casa familiei Melencu fire de păr, lenjerie intimă și alte haine. Mama Luizei a făcut destăinuiri emoționante la Realitatea TV.

La Caracal au fost făcute noi descoperiri la perchezițiile din casa groazei. Potrivit avocatului familiei Luizei, Tonel Pop, singurul care a comunicat informații din anchetă, a fost găsit un al patrulea telefon, de pe care ar fi fost sunată familia Luizei, dar și alte fragmente osoase, cel mai probabil umane.

Anchetatorii au investigat cu atenție și podul casei lui Gheorghe Dincă. Tot azi au ridicat din casa familiei Melencu fire de păr, lenjerie intimă și alte haine.

Mama Luizei a făcut dezvăluiri șocante pentru echipa Realitatea TV. Probe au mai fost luate și în trecut din casa familiei, dar acestea "nu au ajuns unde trebuie". Nu s-a făcut absolut nimic în dosarul Luizei timp de 4 luni, acuză Monica Melencu. Dacă nu era Alexandra, dosarul Luizei era închis.

"Au venit 4 agenți de la Craiova, au luat obiecte care aparțineau Luizei, un pieptene, brățări, lenjerie intimă, util probabil pentru a lua niște probe. Au mai fost luate și în trecut, dar nu au ajuns unde trebuie. Totul a decurs normal (audierea de marți - n.red), în prezența avocatului, a domnului procuror, totul a decurs normal. Nu pot să cred că Luiza e moartă, merg pe speranța că Luiza nu e moartă, sper în continuare", a spus mama Luizei.

Potrivit acesteia, anchetatorii nu i-au arătat niciuna dintre probele găsite pentru a confirma dacă aparțin Luizei, ci au pus-o să deseneze rucsacul pe care îl avea fata în ziua dispariției. "Nu eram În stare să desenez", a spus Monica Melencu.

"Chiar aș fi vrut să mi-l arate (rucsacul purtat în ziua de 14 aprilie -n.red), nu mi s-a arătat până acum nimic, oase, haine, rucsacul, acele obiecte. Nu am văzut imaginile în acel moment (cu rucsacul - n.red), doar am auzit. Era un cadou pentru ea. Nu mi-au descris rucsacul, a zis ceva să-l desenăm, nu eram capabilă să-l desenez, era negru cu ceva galben pe mijloc, nu era greu de descris. Nu pot confirma că mi-au zis, nu mi-au zis absolut nimic. Nu am fost chemați să recunoaștem ceva, ne-au pus să spunem cum era îmbrăcată în ziua dispariției, avea blugi albastri, bluziță neagră... Aș vrea să particip la recunoașterea obiectelor.

Vreau să facem tot posibilul să aflăm adevărul, cazul fiicei mele a fost mușamalizat. Dacă nu era Alexandra, cazul fiicei mele era închis. Mi s-a părut că nu a fost îndeajuns (probele luate deja - n.red), nu s-a făcut absolut nimic 4 luni de zile, în dosar era mașina acestui nenorocit, iar dl Vasilescu a spus că nu are nicio pistă, când era fotografia mașinii dl Gheorghe în dosar.

Eu sper că Luiza este în viață, sunt două variante în viață, ori ești viu, ori mort. Sper ca autoritățile să audă un strigăt de mamă, vreau viața fiicei mele. Nu mi-au spus când vor fi gata analizele de ADN... Speranța moarte ultima, sper ca Luiza să fie în viață, nu vreau să aud altă veste", sunt cuvintele emoționante ale mamei Luizei.

Monica Melencu a povestit că ziua în care Luiza și-a sărbătorit majoratul la un restaurant "a fost cea mai fericită zi din viața ei, a fost cel mai fericit eveniment și ultimul".

"Cea mai tragică zi a fost 14 aprilie, să crești un copil 18 ani și să vie să ți-l ia de lângă tine, cum e posibil, pe cine acoperă acest om? Nu cred că a acționat singur, probabil e implicată familia, se sacrifică pentru familie, și-a asumat să se sacrifice pentru familia sa", a mai spus mama Luizei reporterului Realitatea TV, chiar în fața case unde fata dispărută a fost crescută de bunici.

Mama Luizei era plecată de mai mulți ani la muncă în Anglia, iar în ziua dispariției fetei, aceasta s-a dus să scoată cei 80 de lire trimiși de mama cu care Luiza urma să își cumpere o pereche de încălțăminte pe care și-o dorea foarte mult.