Scandal la ancheta din Caracal. Avocatul familiei Luizei, dat afară de la cercetări după un selfie

Avocatul familiei Luizei Melencu, care acuză procurorii că ascund informații, susține că a fost îndepărtat de la cercetări după ce a încercat să își facă un selfie.

Scandal la perchezițiile care au loc în casa groazei din Caracal. Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, s-a plâns că procurorul de caz i-ar fi interzis să mai participe la cercetarile efectuate de autorităti.

Motivul ar fi că și-a făcut un selfie îmbrăcat în combinezon de criminalist. Între timp, continuă săpăturile în curtea lui Gheorghe Dincă.

Urmează să aflăm ce ascundea criminalul în gropile betonate care au fost găsite în curtea lui. Anchetatorii au controlat ieri și cele trei telefoane ale lui Dincă, dar și un laptop și un aparat foto digital.

”M-am îmbrăcat...Pentru că era haioasa, costumul ăla să am și eu așa o poză pur și simplu în acel costum deosebit, era în fața unei prelate, o poza de aici pana aici in fața prelatei, acea fotografie nu e in câmpul delimitat, e la cort”, a spus avocatul Tonel Pop.

”Procurorul de caz a sunat alarma ca eu sa nu intru în acea incintă, să văd dacă se sapă, dacă s-a găsit ceva sau nu și mă roagă să dispar din acea zonă nu este normal exista o ordonanta dată de un alt procuror care instrumentează cazul prin care mi s-a permis sa iau parte la toate actele de cercetare care se efectueză la fața locului”, a spus Pop.

”Încearcă să ne blocheze accesul nostru și indirect și altor persoane de a cunoaște de a cunoaste ce fac dânșii acolo”, a adăugat acesta.