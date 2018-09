Loto. Rezultate, duminică 2 septembrie

Loto rezultate

Loto rezultate. Prima extragere Loto din această toamnă are loc duminică, 2 septembrie, iar reporturile sunt importante.

Loto rezultate. Duminica, 2 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii august Loteria Romana a acordat 17.588 de castiguri in valoare totala de 575.217,05 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,96 milioane lei (peste 854.000 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 819.000 lei (peste 176.000 de euro).

LOTO rezultate: Numerele câștigătoare de duminică, 2 septembrie

Loto rezultate. La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 444.000 de euro) iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 973.800 de lei (peste 210.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 25.200 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 226.000 de lei (peste 49.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 97.000 de lei (peste 21.000 de euro).

In primele sapte luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 4,12 milioane de castiguri in valoare totala de peste 128,15 milioane de euro

LOTO rezultate. Numerele câștigătoare de joi, 30 august, 2018

Loto 6/49: 29 27 12 25 7 39

Joker: 39 5 7 15 29 + 8

Loto 5 din 40: 35 21 27 37 32 7

Noroc: 5 3 4 2 8 0 3

Super Noroc: 2 1 8 2 8 4

Noroc Plus: 1 4 5 3 1 6

LOTO rezultate. Numerele câștigătoare de duminică, 26 august, 2018

Loto 6/49

19 43 26 27 14 38

Joker

12 28 17 45 42 + 17

Loto 5 din 40

1 10 12 13 35 36

Noroc

1 4 4 7 1 8 8

Super Noroc

6 4 1 6 5 0

Noroc Plus

0 5 1 5 6 4

In luna iulie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 593.259 de castiguri in valoare totala de peste 90,56 milioane de lei (peste 19,57 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Loto rezultate: Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 67.523 de castiguri, in valoare totala de peste 13,72 milioane de lei (peste 2,96 milioane de euro).

Loto rezultate: Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 796 de castiguri, in valoare totala de peste 452.700 de lei (peste 97.800 de euro).

Loto rezultate: Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 133.325 de castiguri, in valoare totala de peste 5,32 milioane lei (peste 1,15 milioane de euro).

Loto rezultate: Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 20.198 castiguri in valoare totala de aproximativ 540.000 de lei (peste 116.500 de euro).

Loto rezultate: Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 564 de castiguri, in valoare totala de peste 770.800 de lei (peste 166.600 de euro).

Loto rezultate: Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.311 de castiguri, in valoare totala de peste 91.600 de lei (peste 19.800 de euro).

Loto rezultate: Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 500 de castiguri, in valoare totala de peste 21.000 lei (peste 4.500 de euro).

Loto rezultate: Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 664 castiguri, in valoare totala de peste 51.700 de lei (peste 11.100 de euro).

Loto rezultate: Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 364.378 de castiguri, in valoare totala de peste 69,58 milioane de lei (peste 15 milioane de euro).