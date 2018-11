Ce este lipotimia

Lipotimia (lesinul) este o sursa comuna, dar supraevaluata, a traumatismelor si uneori a decesului.

Lipotimia. Aproximativ 30% dintre adultii peste 65 de ani, casnici, vor acuza o lipotimie sau o stare de lesin cel putin o data pe an. Acest numar creste la 50% pentru adultii peste 80 de ani.

Lipotimia nu determina leziuni severe, in general, totusi 20% dintre adulti vor necesita consult medical pentru o lipotimie iar 5% vor suferi un traumatism sever, cum este o fractura. Oricine poate prezenta risc de lipotimie sau lesin, dar adultii in virsta sunt cei mai vulnerabili, mai ales datorita bolilor cronice asociate. Alte grupuri care sunt in mod special la risc sunt copiii mici si persoanele a caror profesie implica lucrul la inaltimi.

Lipotimia. Cauze

Lipotimia. Cea mai frecventa cauza de lesin este sincopa vasovagala (denumita si sincopa neurocardiogenica), descriind o stare de rau mediata de nervul vag.

Exista un numar de diferite sindroame lipotimice, toate grupate sub denumirea de sincopa vasovagala. Elementul comun al acestora este mecanismul central care duce la pierderea cunostintei. Diferenta dintre ele sunt factorii care declanseaza mecanismul.

Lipotimia. In multe cazuri, diagnosticul de lipotimie se poate pune doar prin istoric, mai ales daca este disponibil si un martor al evenimentului. Totusi, exista un grup de pacienti care necesita investigatii mai amanuntite pentru a determina cauza simptomelor, deoarece acestea sunt atipice, iar comorbiditatile sugereaza o alta cauza probabila de lipotimie. Examenul clinic si cardiovascular, alaturi de investigatiile neurologice sunt in general de ajutor in excluderea altor cauze ale sincopei, diagnosticul final bazindu-se pe rezultatele testului mesei inclinate.

Terapiile multiple promovate pentru sindromul vasovagal sunt un indicator important al complexitatii bolii si al absentei unei optiuni terapeutice unice, bine evaluate, conform romedic.ro.