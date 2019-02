Lichidare de stoc eMAG – 5 laptopuri care nu te lichideaza de bani! Toate au reduceri de peste 30%

Lichidare de stoc la eMAG in cadrul promotiei speciale Stock Busters. Discounturile ajung chiar si pana la 50%.

Lichidare de stock eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Stock Busters poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Promotia de lichidare de stocuri de la eMAG vine cu multe reduceri ce ating de multe ori pragul de 50%. Noi insa am selectat 5 configuratii de laptopuri foarte interesante ce sunt cu 30% mai ieftine.

Lichidare de stoc eMAG – Laptop Asus

Prima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru laptopul de la Asus. Acest laptop beneficiaza de o reducere de 29% de la eMAG in cadrul promotiei de lichidare de stocuri. Laptopul are o configuratie interesanta si performanta: un procesor AMD Dual Core A9 Series cu frecventa de 3 Ghz si ecran de 15.6 inch. Laptopul are 4GB memorie si 500 GB Spatiu de stocare. Oferta cu 29% reducere poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Lichidare de stoc la eMAG – Acer Aspire

Din start trebuie sa va spunem ca acest laptop de la Acer Aspire este un model de tip 2 in 1, adica are posibilitatea de a se transforma cu usurinta intr-o tableta foarte performanta, tastatura fiind detasabila. Laptopul are insa configuratie puternica in raport cu pretul foarte avantajos ce beneficiaza si de reducere de 29%. Vorbim despre un procesor Intel Quad Atom cu frecventa de 1.44 Ghz si ecran de 10.1 inch, 4GB memorie si 64GB eMMC spatiu de stocare. Placa video este si ea una importanta Intel HD Graphics si sistem de operare Microsoft Windows 10 Home inclus in pret. Oferta completa o gasiti AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Laptop HP 250 G6

Continuam prezentarea ofertelor cu un un brand renumit in materie de laptopuri si tehnologie: HP. Laptopul HP 250 G6 este unul foarte avantajos cu procesor Intel Core i5 ce are frecvente de pana la 3.1 Ghz si e construit pe o arhitectura Skylake. Ecranul e unul standard de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Laptopul mai e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW. Toate informatiile si pretul cu 27% reducere le gasiti AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Acer Aspire 3

Este probabil cea mai mare reducere de pret pe care o gasiti pentru un laptop pe piata, in acest moment. Acer Aspire 3 sparge toate barierele legate de pret si are discount eMAG de 42%. Configuratia cuprinde un procesor AMD Dual Core A9 Series foarte performanta ce atinge frecvente de pana la 4.6 Ghz si are un ecran cu diagonala de 15.6 inch. Display-ul reda imagini excelente la o rezolutie Full HD, are 4GB memorie si spatiu de stocare extrem de generos de 1TB. Sistemul de operare cu care vine preinstalat este Linux. Toate detaliile si pretul eMAG cu 42% mai mic pot fi gasite AICI.

Lichidare de stoc eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Reducere de 37% si pentru acest ultim laptop pe care vi-l prezentam de la eMAG. Laptopul Lenovo Yoga are procesor Intel Celeron N3060 de pana la 2.48Ghz, ecran de doar 11.6 inch, insa este foarte usor de transportat daca sunteti o persoana ce calatoreste mult sau duce laptopul la munca. Configuratia mai cuprinde 4GB de memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, laptopul are touchscreen si placa video Intel HD Graphics, iar sistemul de operare preinstalat gratuit si original este Microsoft Windows 10 Home. Toate detaliile si pretul eMAG cu 37% discount sunt de gasit AICI.