EURO explodează pe fondul tărăgănării Guvernului Dragnea 3. Un nou maxim istoric

Curs valutar

Leul continuă să se deprecieze în raport cu euro, BNR anunțând un nou maxim istoric pentru moneda euro - 4,6641 lei! Slăbirea monedei naționale a început în momentul demiterii Guvernului Dragnea, după ce leul prinsese puteri la începutul anului. Momentul-cheie în care leul a luat-o la vale, spre disperarea românilor cu credite bancare, a fost marți, 16 ianuarie, a doua zi după celebrul CEX al PSD în cadrul căruia Mihai Tudose și-a dat demisia.

BNR a anunțat, luni 22 ianuarie, un curs de 4,6656 lei/euro, în urcare cu 0,09% față de cotația de vineri. Slăbirea monedei naționale vine pe fondul tergiversării numirii noilor miniștri în Guvernul Dragnea 3: negocierile interne din interiorul PSD, dar și la nivelul coaliției de guvernare au amânat luarea unei decizii pentru vineri, urmând ca abia în săptămâna următoare executivul Dăncilă să fie investit în Parlament.

Banca Națională a cotat dolarul la valoarea de 3,8059 lei, în creștere față de valoarea de vineri, de 3,79 lei. Dintre principalele valute doar francul elvețian a făcut un pas înapoi, depreciindu-se până la cotația de 3,9621 lei/franc.

În cazul deprecierii de vineri, BNR a explicat că aceasta a venit pe fondul unei aprecieri puternice a monedei europene pe piețe internaționale, unde a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani în fața dolarului, după cum a declarat la Realitatea TV purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu.

"Vorbim de un climat internațional care a dus la un euro foarte puternic, nu neapărat la un leu foarte slab. Toate monedele din regiune, inclusiv leul, au o tendință de depreciere, vedem asta pe piața maghiară, pe cea poloneză, de-asta avem combinația pe care o avem. Nu aș spune că se prăbușește, e o depreciere treptată, cuvintele dure nu sunt la locul lor. Avem într-adevăr o volatilitate ridicată", a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR la Realitatea TV.

Potrivit acestuia, volatilitatea de pe piața valutară depinde de contextul local, dar și de un context internațional. În cazul de față vorbim de o monedă europeană mare, nu de un leu care se depreciază.

În cazul contextului intern, Dan Suciu spune că întărirea leului depinde de stabilitatea politică și de deciziile raționale luate în plan economic.

Momentul-cheie în care leul a luat-o la vale, spre disperarea românilor cu credite bancare, a fost marți, 16 ianuarie, a doua zi după celebrul CEX al PSD în cadrul căruia Mihai Tudose și-a dat demisia.

Iată cum s-a produs explozia cursului valutar peste noapte:

10 ianuarie: 4,6434 lei/euro

11 ianuarie: 4,6374 lei/euro

12 ianuarie: 4,6377 lei/euro

15 ianuarie: 4,6256 lei/euro

16 ianuarie: 4,6599 lei/euro

...

22 ianuarie: 4,6656 lei/euro

Analiștii economici se așteaptă ca deprecierea monedei de la final de an să continue și în 2018. Un euro ar putea costa cel puțin 4,7 lei în acest an.

Prognozele specialiștilor sunt contrazise doar de Comisia națională de prognoză care anunță un curs mediu de 4,55 lei/euro, cotație puțin probabilă pe care se bazează și bugetul de stat din 2018.

Specialiștii în economie vorbesc chiar de o cădere a leului până la valoarea de 4,7329 lei.

"În ceea ce priveşte cursul de schimb euro-leu, este de remarcat că peste 90% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6891, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7329. De asemenea, toţi participanţii anticipează o majorare a ratei inflaţiei în următoarele 12 luni', se arată într-un sondaj național al CFA România.

Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie care s-a datorat ambelor componente ale indicatorului, arata datele publicate de CFA.

Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior), in timp ce pentru orizontul de 12 luni valorea medie a cursului anticipat este de 4,7329 (valoare in crestere cu 512 pips fata de cea inregistrata in luna anterioara), informeaza CFA intr-un comunicat transmis marti.