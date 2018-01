Laszlo Tokes cere demisia premierului Tudose. "Maghiarii, amenințați letal"

FOTO EXPLICATIE: Tockes Laszlo / Alchetron

Preşedintele Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), eurodeputatul Tokes Laszlo, cere demisia premierului Mihai Tudose după ce, susține oficialul e etnie maghiară, premierul ar fi "amenințat letal" poporul maghiar din Ținutul Secuiesc.

Eurodeputatul Laszlo Tokes, președintele Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR să suspende, în 24 de ore, colaborarea cu PSD și ALDE dacă premierul nu demisionează după declarațiile referitoare la "spânzurarea acelor maghiari/secui care se fac răspunzători de arborarea drapelului secuiesc".

"Nici scuzele de rigoare, nici retractarea celor spuse nu l-ar scuti pe primul ministru, doar imediata lui demisie ar mai ameliora cumva situația. Salutând declarația de protest al UDMR, îi solicit președintelui Hunor Kelemen că în cazul întârzierii demisiei lui Mihai Tudose să suspende în 24 ore colaborarea parlamentară cu partidele de guvernământ", se arată în comunicatul lui Laszlo Tokes, potrivit Ziare.com.

Tokes Laszlo a mai subliniat că reprezentanții partidelor maghiare și europarlamentarii trebuie să protesteze pe lângă forurile europene împotriva celor întâmplate "și trebuie să ia apărarea comunității maghiare din Transilvania, a poporului maghiar din Ținutului Secuiesc, amenințat letal".

Miercuri seara, la Realitatea TV, premierul Mihai Tudose a vorbit despre rezoluția privind autonomia Ținutului Secuiesc semnată la Cluj-Napoca de cele trei formațiuni politice maghiare (UDMR, PPMT și PCM), apreciind că "nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui". "Am transmis că dacă steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, atunci și responsabilii de acolo vor flutura lângă steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui", a declarat premierul.

Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan a făcut lumină în cazul declarației controversate a premierului Tudose din emisiunea "Jocuri de Putere" de miercuri. Mihai Tudose s-a referit la oamenii și instituțiile aflate în subordinea sa, nu la etnicii maghiari din Ținutul Secuiesc, precizează Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan este de părere că, pe fondul unei înțelegeri greșite a limbii române și a exprimării plastice a premierului, Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-a convocat "complet aiurea" pe ambasadorul României la Budapesta în această dimineață.

"Ministrul de Externe al Ungariei încearcă să ducă România spre organismele europene cu o imagine incorectă", arată realizatorul "Jocuri de Putere" care spune că va redifuza în această seară de la ora 21.00 intervenția răspuns a premierului, însoțită de transcrierea scrisă a mesajului în română și maghiară:

"Pentru ticalosii care vor sa internationalizeze un conflict inexistent. Declaratia Premierului Romaniei facuta in Emisiunea "Jocuri de Putere" din urma cu 36 de ore nu a facut referire la cetatenii de etnie maghiara sau la secuii din judetele Covasna si Harghita! Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-au convocat complet aiurea pe ambasadorul Romaniei la Budapesta in aceasta dimineata! Cu maxima ticalosie, ministrul de Externe al Ungariei incearca sa duca Romania spre organismele europene cu o imagine incorecta. Asa cum reactia liderilor UDMR prin vocea presedintelui executiv al UDMR iar azi prin vocea presedintelui UDMR, Kelemen Hunor este una bazata pe o intelegere gresita a limbii romane. In interventia telefonica, Primul Ministru s-a referit la cei aflati in subordinea sa, la reprezentantii Autoritatilor Centrale in teritoriu, Prefect, Subprefecti, Politie, Jandarmerie. (Sigur ca exprimarea este una ceva mai plastica dar asta nu este o noutate in ceea ce il priveste pe Mihai Tudose)

Ca sa fie foarte clar, diseara de la 21.00 voi difuza inca odata interventii raspuns la intrebarea mea si voi da pe ecran si transcrierea, astfel incat daca nu inteleg romaneste audio, sa aiba sansa sa poata citi exact in romana si maghiara ce a spus Primul Ministru. Asta pentru restabilirea adevarului viciat de catre liderii UDMR ce parca asta asteptau. O spun cu parere de rau, dar acesti indivizi se dovedesc absolut iresponsabili", a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.