Kovesi: Personaje din anturajul lui Vlad Cosma au încercat să intimideze procurorii

Laura Codruţa Kovesi a afirmat miercuri seară că încă din data de 9 februarie personaje din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat la DNA şi au încercat să intimideze procurorii.

Şefa DNA a spus că La Ploiești au fost instrumentate mai multe cauze în care Mircea Cosma, Vlad Alexandru Cosma și Andreea Cosma au fost în calitate de martori și inculpați. Într-un dosar, Vlad Cosma a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, alături de Mircea Cosma, pentru luare de mită și abuz în serviciu. Cauza a fost înregistrată la ICCJ prin sentință penală din noiembrie 2016, cei doi fiind condamanti: Cosma Mircea la 8 ani, Vlad Cosma la 5 ani. Acum dosarul este în apel, cu termen săptămâna viitoare, 19 februarie. Menționez că în această cauza cererile și excepțiile de camera preliminară, inclusiv cu privire la legalitatea administrații probelor, au fost respinse. Cererile prin care au spus că procurorii nu au procedat legal au fost respinse, s-a constatat definitiv în camera preliminară că probele au fost administrate legale", detaliat Laura Codruţa Kovesi.

În ceea ce priveşte procedura de camera preliminară, procurorul-şef al DNA a spus că este procedura care se derulează atunci când procurorii fac un act de inculpare. "Este faza în care inculpații care cred că procurorii nu au administrat legal probe sau sunt acuzați că au falsificat probe, judecătorii fac un control asupra modului în care procurorii au respectat legea", a explicat Kovesi.

Potrivit acesteia, aceşti inculpaţi care au făcut acuzaţii nereale în presă au invocat deja în față judecătorilor cereri și excepții, care însă au fost respinse.

"Vlad Alexandru Cosma a avut calitate de martor în 12 dosare. De multe ori, prezența sa a fost cerută de procurori, în special când a fost audiat că inculpat, dar de foarte multe ori, din proprie inițiativa, s-a prezentat și a formulat denunțuri cu privire la fapte de corupție. După pronunțarea sentinței de condamnare, care nu este definitivă, acești inculpați condamnați în prima instanța au început diverse demersuri pentru a obține un act care să îi ajute să primească o pedeapsă mai mică", a mai spus şefa DNA.

Aceasta a mai spus că vineri, 9 februarie, persoane din anturajul acestor inculpaţi s-au prezentat la sediul DNA Ploiești şi au încercat să intimideze procurorii sub forma unor avertismente de difuzare în presă a unor înregistrări trunchiate de natură să compromită procurorii. "Procurorii nu au cedat pentru că știu că au respectat legea. Persoană care s-a prezentat vineri a făcut mai multe afirmații, extrem de relevante. A spus că duminică se iese pe televizor, să distrugă pe toată lumea, o să iasă un scandal fantastic, e ditamai regia făcută. Duminică seară au apărut exact acele situații descrise încă de vineri de persoane din anturajul inculpaților. Procurorii și polițiștii de la Ploiești nu s-au temut, iar inculpații au trecut la aplicarea planului și au devoalat propriile lor fapte de șantaj. Acesta e unul dintre motivele pentru care lui Cosma Vlad care era martor protejat într-un dosar i s-a ridicat protecția, pentru că și-a devoalat singur mărturia", a detaliat Laura Codruţa Kovesi, adăugând că procurorii din DNA nu falsifică probe şi că respectă legea.

Laura Codruţa Kovesi a mai spus că nu a avut nicio discuţie cu procurorul Negulescu sau cu Vlad Cosma, despre modul de ancheta sau despre ce trebuie făcut. "Aceasta speculaţie a apărut într-o înregistrare care nu a fost făcută în sediul DNA, ci cel mai probabil în sediul Curţii de Apel Ploieşti", a spus şefa DNA, adăugând că Negulescu nu era atunci la DNA Prahova, deci nu putea să discute cu el.

Şefa DNA a mai precizat că Vlad Cosma a făcut mai multe denunțuri care au venit din proprie inițiativa.

Laura Codruţa Kovesi a spus că nu a făcut această declaraţie de presă pentru i-a răspunde Vlad Cosma. "Aici eu nu am ieșit să-i răspund inculpatului Vlad Cosma, ci să va spun că nu falsificăm probe, să răspunde cetățenilor cinstiți din România care se întreabă dacă în România se adminsitrează corect probe. Eu răspund oamenilor cinstiți din România, care cred sau nu în DNA, care întreabă: aveți probleme cu procurori care nu respectă legea? Da, câteodată avem probleme, dar luăm măsuri. Când vedem un festival disperat al inculpaților care ne atacă, înregistrări trunchiate, e normal să ieșim să dăm explicații, ce am făcut sau ce nu am făcut. Nu suntem o instituție perfectă, ne dorim să fim. Dar la astfel de acuzații nu putem să avem pasivitate. Eu asta le spune cetățenilor: nu falsificăm probe și respectăm legea. Dacă cineva a înțeles că am ieșit să răspund inculpaților se înșală, eu nu răspund inculpaților", a spus şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.