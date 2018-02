Kovesi: Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. Am respectat legea în tot ce am făcut

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că nu are niciun motiv să-şi dea demisia, precizând că a respectat legea în tot ceea ce a făcut.

Întrebată dacă îşi va da demisia ţinând cont de faptul că i se impută atât de multe lucru, Kovesi a răspuns: "Nu este vorba de Kovesi aici, este vorba de asaltul asupra justiției, de festivalul inculpaților care vor să umilească societatea, românii. Nu am niciun motiv să îmi dau demisia, am respectat legea în tot ce am făcut".

De asemenea, atunci când a fost întrebată dacă îşi va da demisia dacă Sebastian Ghiă prezintă probe că a fost la el acasă, şefa DNA a spus că este momentul să îşi rezerve dreptul ca atunci când "inculpaţii fac afirmaţii neadevărate să nu intru în discuţii cu aceştia".