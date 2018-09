Jandarmeria a reclamat la DIICOT "lovitura de stat" din 10 august

Jandarmeria Română intră în jocul politic inițiat de PSD și depune plangere penală la DIICOT în cazul protestului din 10 august, privind finanțarea externă și o tentativă de "schimbare a ordinii constituţionale", informează Realitatea TV.

Plângerea depusă de Jandarmerie vizează infracțiuni care sunt de competența DIICOT, articolul 397 din Codul Penal, respectiv acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Articolul de lege invocat în plangerea Jandarmeriei este următorul:

"Întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi."

Plângerea Jandarmeriei, despre care s-a crezut inițial că a fost făcută de Carmen Dan nu de o instituție a statului, ar fi fost depusă marți, 11 septembrie, la doar două zile după acuzații similare făcute de liderul de facto al alianței de guvernare, Liviu Dragnea.

Dragnea: Eu sper ca DIICOT şi Parchetul General să ancheteze şi să îşi facă datoria faţă de ţară şi de stat

Preşedintele PSD a declarat duminică seară la Antena 3 că instituţiile statului n-au greşti cu nimic când au intervenit în forţă în Piaţa Victoriei în 10 august, având suficiente elemente „ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat".

Liviu Dragnea a spus că este convins că vor ieşi la iveală "săptămâna viitoare" (cea curentă - n.red) dovezile că protestul a fost o tentativă de lovitură de stat şi a fost finanţat din plan extern.

"Noi, pe 10 august, am avut suficiente elemente, sunt suficiente elemente ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat. Au fost proteste finanţate, se pare că şi din extern", a mai punctat Dragnea.

Preşedintele social-democraţilor este convins că săptămâna viitoare vor ieşi la iveală dovezile că protestul a fost o tentativă de lovitură de stat şi a fost finanţat.

"Eu sunt absolut convins că săptămâna viitoare vor ieşi public (dovezile – n.r.). Eu am auzit că săptămâna viitoare o să iasă. E mai puţin important de unde (am informaţiile – n.r.), dar sunt sigur că vor ieşi informaţii despre faptul că s-au finanţat aceste proteste, că au fost organizaţi tip paramilitar, că au vrut să ocupe prin violenţă sediul Guvernului şi au provocat întruna jandarmii. Astea sunt elemente ale unei tentative de lovituri de stat. Eu sper ca DIICOT şi Parchetul General să ancheteze şi să îşi facă datoria faţă de ţară şi de stat, nu faţă de unii indivizi sau de alte grupuri de interese, pentru că în faţa unor evidenţe, dacă vor ieşi aşa cum am auzit eu, este foarte greu să se mai ascundă adevărul. Noi ce trebuia să facem? Şi aşa s-a urmărit prin toate acţiunile, Iohannis, Cioloş, PNL, USR, inclusiv ale lui Lazăr, să se intimideze Jandarmeria. De ce? Ca să pregătească, probabil, o altă acţiune în care jandarmii să se dea de o parte şi să paralizeze instituţiile statului. Care erau motivele pentru care trebuia demisă doamna Carmen Dan?", a declarat Dragnea duminică seara.

Partidul Social Democrat a cerut marți instituțiilor statului să investigheze informațiile care ar confirma că protestul din 10 august a beneficiat de finanțare externă și a premeditat violențele.

"PSD cere instituțiilor statului să investigheze de urgență informațiile de o gravitate excepțională care au apărut în spațiul public cu privire la finanțarea externă a protestelor de stradă și premeditarea acțiunilor violente de la mitingul din 10 august...

PSD consideră că informațiile apărute în presă cu privire la mitingul din 10 august conțin indicii temeinice cu privire la acțiuni subversive menite să vulnerabilizeze siguranța națională și autoritatea statului român.

Astfel de chestiuni nu pot rămâne neinvestigate de organele de anchetă. Nu este o dispută de ordin politic ci un risc major care vizează România", se spune în comunicatul PSD de marți.

Atac mediatic cu "dovezile" iluzorii ale "loviturii de stat"

Principali aliați mediatici ai lui Liviu Dragnea, au prezentat luni seară presupusele dovezi promise duminică de șeful PSD în sprijinul ideii că mitingul diasporei din 10 august ar fi fost finanțat din străinătate și ar fi avut o organizare paramilitară.

Luju.ro și Antena 3, în emisiunea lui Mihai Gâdea, au prezentat o înregistrare video cu un bărbat cu fața ascunsă și vocea alterată, care susține că a fost membru al comunității #rezist și îl acuză pe protestatarul Cristian Dide că a vrut să provoace intenționat ciocniri cu jandarmii.

Bărbatul nu prezintă nici o probă în favoarea acuzațiilor sale, remarcă G4media.ro.

În replică, Dide a declarat, pentru G4Media.ro, că "o mare parte din așa zisele dezvăluiri sunt niște minciuniu. (...) Singura parte pe care o putem defini ca adevărată din film este modul de acțiune al huliganilor așa cum este descris. Problema este că așa cum am spus mai sus, huliganii nu primeau ordin prin semnale de la goarnele din piață, ci prin stația de emisie recepție, chiar de la Carmen Dan," a declarat Dide.

Toate înregistrăirle au apărut la o zi după ce liderul PSD Liviu Dragnea a revenit în spaţiul public cu scneariul loviturii de stat din 10 august.

Carmen Dan, după ce secretizat probele video din 10 august: "Am putut vedea cu toții ce s-a întâmplat"

Ministrul de Interne Carmen Dan, supusă testului unei moțiuni simple în Parlament, a reluat teoria șefului de partid Liviu Dragnea, potrivit căreia s-a încercat o dărâmare a Guvernului în 10 august:

"Nu am avut indicii că a fost o acțiune de protest organizată sau susținută de o anumită entitate, de o anumită organizație sau de grupuri de persoane, că s-au primit finanțări din afară, însă am putut vedea cu toții și am urmărit și eu aseară niște filmulețe.

Cred că sunt aspecte care reies și din acele înregistrări și cred eu că instituțiile statului se pot apleca și pentru a verifica și aceste situații. În plus, am depus la DIICOT o acțiune prin care expunem toată înlănțuirea de evenimente și fapte, particularitățile acestei acțiuni de protest și am adresat Parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziția organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care le consideră necesare", a declarat marți seară Carmen Dan.

Tot marți, secretarul de stat în MAI Gheorghe Nucu a declarat, după audierea la Parchetul General în dosarul protestului din 10 august, că nu există informații potrivit cărora manifestația ar fi fost finanțată din străinătate, așa cum susține Liviu Dragnea.

Secretarul de stat în MAI a precizat presei, după audiere, că nu există informații potrivit cărora protestul ar fi fost finanțat din străinătate. Informația a fost vehiculată de Liviu Dragnea.

Gheorghe Nucu a mai spus că a fost în timpul protestului în MAI. Tot acolo a fost și Carmen Dan, dar aceasta nu a avut nicio implicare directă, a susținut Nucu.

Jandarmeria Română este condusă din 15 august de colonelul Ionuț Cătălin Sindile, care a fost împuternicit în această funcție, după ce mandatul fostului șef, Sebastian Cucoș, a expirat.