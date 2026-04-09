Într-o postare pe rețelele de socializare, Rogobete a afirmat că aceste numiri reprezintă „apanajul Președintelui” și și-a exprimat încrederea că hotărârea va produce „efecte bune în justiție, va genera încredere în sistem și va produce dreptate”.

„Și totuși, după ce linșajul public trece, dacă Președintele Nicușor Dan are dreptate?”, a întrebat retoric Rogobete la începutul mesajului, denunțând campania de reacții critice la adresa șefului statului.

Acesta a subliniat că un „un om de stat ia o decizie, o prezintă public, cu argumente și își asumă rezultatele deciziei sale”, afirmând că transparența și responsabilitatea sunt esențiale pentru conducerea României.

„Este, în același timp, singurul om din România care are acces la toate informațiile necesare pentru o astfel de decizie”, a mai transmis Rogobete, adăugând că deciziile mari se iau pe baza informațiilor clare, nu a speculațiilor sau campaniilor „plătite”.

Alexandru Rogobete a subliniat că „în sfârșit, România are Președinte” și că are încredere că Nicușor Dan „va duce România în lumină”.