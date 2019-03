Programul "Rabla" vine cu o modificare aşteptată de mulţi şoferi. Surpriză de la ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat că inspecţia tehnică periodică (ITP) solicitată în Programul Rabla va fi eliminată pentru "o maşină care stă în curtea unui cetăţean".

"Am hotărât, făcând o analiză clară, la rece, şi am emis ordinul de ministru prin care ITP-ul pentru o maşină care stă în curtea unui cetăţean să fie scos. Dacă eu am maşina în curte nu o să mă mai duc să plătesc o taxă în plus când pot să mă duc să o dau pentru a achiziţiona o maşină nouă. (...) De săptămâna trecută ordinul este deja postat pe site", a spus Graţiela Gavrilescu, preluată de Agerpres.

Ea a precizat că acesta decizie a fost luată pentru a nu bloca un sistem care se derulează de foarte mult timp şi care "funcţionează foarte bine".