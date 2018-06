Invalidarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase ar putea arunca în aer regimul de la Chişinău

În ultimele săptămâni s-a consumat un episod care nu are precedent nicăieri în spațiul ex-sovietic. Alegerile pentru fotoliul de primar al Chișinăului, încheiate cu turul al doilea, la 3 iunie, au fost practic anulate, fără ca nimeni să fi cerut acest lucru.

Asta după ce toți observatorii, interni și internaționali, activiștii civici, ceilalți competitori înscriși în cursa electorală, partidele politice, au fost de acord că scrutinul s-a desfășurat în bune condiții, învingătorul a fost felicitat, iar tribunalul mai avea de făcut o simplă formalitate, validarea rezultatului – în condițiile în care nimeni nu ar fi cerut anularea lui.

Nici măcar în Belarus, Kazahstan sau Federația Rusă nu s-a întâmplat ca instanțele de judecată să anuleze alegerile pentru că puterii nu i-a convenit rezultatul lor. Au fost cazuri în Georgia (2003) sau Ucraina (2004) când alegerile au fost fraudate, lucru confirmat de numeroși observatori internaționali, de organizații ale societății civile, ceea ce a condus la repetarea lor și la victoria reprezentanților opoziției. În Belarus sau Rusia sunt eliminați abuziv din cursa electorală anumiți candidați care nu convin puterii, însă niciodată până acum n-au fost anulate alegeri pentru că rezultatul lor nu convine. Și mai ales alegeri locale.

Misterele justiției moldovenești

La sfârșitul lunii mai 2017, primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a fost reținut fiind acuzat de corupție și trafic de influență, într-un dosar al parcărilor cu plată din capitală. În fruntea primăriei a fost numită (ilegal, spuneau unii) o apropiată a oligarhului Vladimir Plahotniuc, Silvia Radu. Ea a ocupat ca interimar fotoliul de primar aproape un an. În februarie 2018, domnul Chirtoacă și-a dat formal demisia, ceea ce a declanșat procedura alegerilor locale anticipate. Partidul Democrat din Moldova, partid de guvernământ, condus de dl Plahotniuc, nu s-a prezentat în alegeri, în care n-avea oricum nici o șansă pentru că stă foarte prost în sondaje iar liderul său are o cotă de popularitate negativă de peste 90%. A preferat s-o sprijine, neoficial, pe “independenta și tehnocrata” Silvia Radu, căreia media controlată de Plahtoniuc, circa 80% din întreaga presă moldovenească, i-a făcut o campanie electorală agresivă. Cel mai calomniat candidat de media oligarhului, dar și de cea controlată de socialiștii președintelui Igor Dodon, a fost Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, formațiune politică apărută după demonstrațiile de stradă ce au urmat furtului miliardului de dolari. Dl Năstase a fost sprijinit în campania electorală și de Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu. Și, în ciuda unei campanii electorale purtate fără resurse, pline de stângăcii, printr-o admirabilă mobilizare a celor două echipe PAS și PPDA, spre surprinderea observatorilor și în ciuda tuturor sondajelor de opinie, dl Năstase a trecut în turul al doilea, în vreme ce Silvia Radu, candida oligarhului, s-a clasat cu mult în spatele său.

Intrarea lui Andrei Năstase în finală a fost o surpriză, nu doar pentru o mare parte a opiniei publice și a observatorilor străini, dar chiar și pentru el însuși. Turul al doilea, desfășurat la 3 iunie, a fost câștigat cu 52,57 %, Andrei Năstase devenind astfel primarul ales al Chișinăului.

