Informații bombă: Peste 2.000 de dosare de corupție ar putea fi închise dintr-un foc de DNA

Informații bombă obținute în exclusivitate de Realitatea TV! Peste 2.000 de dosare de corupție ar putea fi închise dintr-un foc de DNA! Motivul este legat de una dintre modificările votate pe repede înainte de parlamentarii puterii.

Concret, potrivit unui răspuns pentru Realitatea TV, sunt 2.316 dosare mai vechi de un an pe rolul Direcției Naționale Anticorupție în care este începută urmărirea penala doar in rem, adică pentru faptă, fără să fie pusă vreo persoană sub acuzare.

Potrivit uneia dintre prevederile recent votate în Parlament, procurorii sunt obligați ca în maximum un an să pună o persoană sub acuzare, altfel dosarele se închid.