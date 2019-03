Incendiar! Mafia constănțeană, atac la Realitatea TV. Iată legătura dintre Teșeleanu și Stroe!

Octavian Hoandră a deschis emisiunea Realitatea Românească din această seară povestind ce s-a petrecut ieri, la Constanța, în timpul emisiunii România 2019, moderată de Cozmin Gușă

Octavian Hoandră a deschis emisiunea Realitatea Românească din această seară povestind ce s-a petrecut ieri, la Constanța, în timpul emisiunii România 2019, moderată de Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV.

"Incepem iarasi cu Constanta si cu aceste personaje, nici nu stiu cum sa le cataloghez, care fac din Constanta sa fie un oras mafiot si chiar am proprietatea termenilor. Aseara, doamnelor si domnilor, in timp ce noi faceam emisiunea cu Cozmin Gusa, exact in timpul emisiunii, acest domn Stroe (n.red. Felix Stroe, președintele organizației județene a PSD Constanța) facea anchete, sa vada cine ne-a dat noua voie sa facem emisiune in Muzeul de Arheologie si Istorie din Constanta.

Sa vedeti cata micime au si mafiotii astia. Au o micime ingrozitoare. Daca as fi fost in locul domniei sale si venea in orasul meu o televiziune potrivnica, cred ca as fi fost numai paine si zahar, ca sa incerc sa arat o alta față, decat cea pe care noi, si mai ales constantenii, o stim.

Nu am crezut ca atmosfera intr-un oras cum este Constanta poate sa fie atat de tensionata. Am vorbit cu oamenii. Pot sa spun ca a atins echivalentul tensiunii din emisiunile pe care le-am facut in Harghita si Covasna. Nu exagerez. Acel oras este terorizat si faptul ca noi am venit acolo a starnit o groaza in randul acestor mafioti care sunt ingropati in bani si isi fac toate facilitatile ca sa stina orasul ala", a povestit Octavian Hoandră, în direct la Realitatea TV.

Apoi s-a referit la George Teșeleanu, care, printre altele, ar fi fost numit, grație relației cu Felix Stroe, membru în Consiliul de Administrație la Administrația Porturilor Maritime și la Aeroportul Kogălniceanu, unde este tot traficul armatei SUA. "Domne, am innebunit? I-auziti! Incredibil!", a exclamat Hoandră.

După aceea, Octavian Hoandră i-a dat cuvântul jurnalistului Bogdan Comaroni, aflat în studioul Realitatea TV.

"Teșeleanu nu numai ca este membru in acele asociatii, in Academia Rusa si in Centrul de Informatii, el este si cetatean italian. Pare un specimen de pus de insectar, de cercetat.

El este ginerele altui om din lantul respectiv, Dumitrache, care este mana dreapta a lui Stroe si cu care detine firme", a spus Comaroni.

"Deci este o mafie aici, este o increngatura mafiota, este clar", a intervenit Octavian Hoandra.

Comaroni a continuat: "Cum ramane increngatura asta? Pe vremea cand era primul clan, adica Republica Mazare, creata de Radu Mazare si Nicusor Constantinescu, Stroe era viceprimar, Dumitrache era pe acolo... Teșeleanu nici nu visa in acel moment sa intre in gasca. Dupa ce au disparut Mazare, Constantinescu si Strutinsky, s-au asezat ei la masa locala, au pus mana pe putere.

Stroe este un caz foarte interesant. Din '70 si ceva, turna la Securitate sub pseudonimul de Dan. Isi turna colegii. Isi turna colegii la Buzau. Erau note informative descoperite. Era pe chestiunea asta. Cand nu a mai avut incotro, a recunoscut. Ma intreb si eu, unul care era turnator, cum ajunge sa detina functii politice si sa fie baron? Parca aveam o lege care spunea ca nu pot ajunge in functii cheie persoane aflate in aceasta situatie. Sunt note informative, isi turna colegii, care nu au mai avut acces mai departe".

Un român care are și cetățenie italiană, dar și profunde relații în Rusia, a condus instituții strategice pentru că are legături cu Felix Stroe. Potrivit surselor Realitatea TV, este vorba de George Teșeleanu, un membru al Academiei de Științe Naturale din Rusia. Totodată, sursele ne-au declarat că firma administrată de Teșeleanu, Confex Matex International, echipează soldații NATO.

George Teșeleanu este și membru al Centrului Internațional de Informații Științifice și Tehnice din Moscova. În 2009, statul, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, a scos la vânzare peste un sfert din firmă cu 912 dolari americani. Acum, firma are 27 de milioane de lei cifră de afaceri.

El a fost numit, grație relației cu Felix Stroe, membru în Consiliul de Administrație la Administrația Porturilor Maritime și la Aeroportul Kogălniceanu, unde este tot traficul armatei SUA, a informat Realitatea TV.

Teșeleanu are o avere impresionantă. Împreună cu soția sa, deține bijuterii, tablouri și alte obiecte în valoare de 400 mii de euro. Informațiile sunt prezentate în declarația de avere a Cristinei Dumitrache, document unde sunt menționate și terenurile pe care le dețin cei doi soți în județul Hunedoara, precum și conturile deschise la diferite bănci.

Pe 6 martie, Felix Stroe a intrat în direct la Realitatea TV, la emisiunea Talk News, moderată de Denise Rifai, și a început să îl laude pe Liviu Dragnea, fapt semnalat imediat de site-ul realitatea.net.

"Ca om, il respect si tin la Liviu Dragnea. Iar ca membru de partid al PSD, nu pot sa nu apreciez o multitudine, foarte multe calitati ale presedintelui nostru de partid" au fost cuvintele lui Felix Stroe, președintele organizației județene a PSD Constanța, in urma carora Robert Turcescu, prezent în studio, si-a pus mainile in cap.

