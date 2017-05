INCENDIAR! Ce sume astronomice încasează NABABII de la ROMATSA

Un salariu mediu în cadrul ROMATSA este de circa 5.000 euro. La aceasta leafă de peste 5.000 de euro se adaugă spor de vechime, pana la 25%, spor pentru conditii grele 15%, spor pentru complexitatea dirijarii 26% si spor pentru lucru in ture-23,5%. Un calcul simplu arata ca un salariat Romatsa are un venit de aproximativ 40.000 de lei, echivalentul a 27 de salarii minime, relatează national.ro. În plus, un salariat ROMATSA care dorește să plece anticipat la pensie, ar urma să primescă un bonus de aproximativ 300.000 euro!