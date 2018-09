Imagini DRAMATICE. Momentul în care valul uriaş de tsunami loveşte coasta Indoneziei

Cutremurul a afectat centrul insulei, la o adâncime de zece kilometri, la câteva ore după un prim seism, mai slab, care a ucis cel puţin o persoană în aceeaşi regiune.

La doar câteva ore după aceste două cutremure, un tsunami puternic a lovit arhipelagul.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v