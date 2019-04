Horoscop luna mai. Surprize nebănuite, o zodie își schimbă complet viața

Horoscop luna mai. Iată ce ne rezervă astrele pentru ultima lună a primăverii.

Berbec

E bine sa-ti conservi energia si sa-ti protejezi starea emotionala, caci te pandesc suprasolicitarea, nervozitatea si depresia, daca vrei totul deodata si te implici in prea multe activitati. Insa ai idei bune, care te scot din incurcaturi, in special din cele financiare. Iti merge excelent pe plan material, ai parte de bonusuri, premii, prime, astfel ca e un moment bun sa-ti indeplinesti o dorinta mai veche, legata de locuinta sau de propria infatisare. Aspectul interesant de luna asta este ca iese lesne la iveala lucruri tainuite - poti face sau primi confesiuni, care te elibereaza de povara unor suspiciuni sau a unei minciuni.

Taur

Pe langa Soare, care te sustine cu energia lui debordanta in primele trei saptamani din mai, in data de 7 mai Mercur paraseste Berbecul si intra in zodia ta, iar Venus i se alatura pe data de 15 mai. Planete benefice, care te favorizeaza, iti aduc inventivitate, spontaneitate, senzualitate, idei bune si castiguri surprinzatoare. E o luna in care poti sa te inoiesti, sa te distrezi, sa stralucesti. Nu pierde timp, fructifica-ti norocul si sustine-ti ideile si planurile inca de la inceputul lunii. Tot ce vrei sa schimbi, sa pui pe picioare sau sa alungi din viata ta se dovedeste de bun augur si cu sanse de reusita. Asculta-ti intuitia!

Gemeni

Daca la inceput de luna flerul si tactul te ajuta sa afli secrete care-ti pot fi de folos, la Luna Plina din 19 riscul e sa nu te simti chiar in apele tale. Nu numai sufleteste, cat mai ales fizic poti avea mici suferinte, dereglari, simptome stanjenitoare. Insa pe 21 mai Soarele intra in semnul tau si-ti readuce vitalitate, forta si curaj. Tot pe 21 mai intra si Mercur in Gemeni, astfel ca ti-e mai usor sa legi sau sa reiei relatii cu oameni dragi sau care pot avea asupra ta o influenta buna. Te exprimi cu naturaletea nativa de invidiat si toate par sa-ti mearga struna. Trebuie doar sa iei lucrurile incet, fara graba si fara stres - astfel ti se pot revela realitati nebanuite.

Rac

Daca te cuprind stari de angoasa, sentimente contradictorii, ganduri negative, fa un efort si nu te lasa prinsa in mrejele lor, altminteri iti pricinuiesc multe necazuri. Iesi din casa, fa sport, vezi un film, numai nu te lasa descumpanita! Marte intra in semnul tau in data de 16, aducandu-ti mai multa hotarare si dinamism. Tot atunci e momentul ideal sa schimbi foaia si sa spui clar si raspicat ce-ti doresti si ce te nemultumeste. Daca ai hotarat sa lasi pe cineva in urma sau sa schimbi termenii relatiei, fii categorica in decizia ta. Se pot reorganiza tot acum responsabilitatile in familie, ca sa-ti ramana si tie putin timp de respiro.

