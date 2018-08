Vasile Dîncu

Grupul de la Cluj joacă mediatic și la București - Postul Prima TV va trece prin schimbări semnificative. Controlul asupra stației deținute în prezent de Cristian Burci urmează să fie preluat de Adrian Tomșa, proprietarul posturilor Look TV, informează Paginademedia.ro. Potrivit unor surse Realitatea.net, în spatele achiziției se află Grupul de Cluj, adică Vasile Dîncu și noul profesor de la Babeș Bolyai , Florian Coldea.

Schimbările de la Prima TV nu se vor opera imediat, având în vedere că stația este, în prezent, într-un proces de reorganizare judiciară, după ce a fost în insolvență. Noul plan de reorganizare - care îl implică pe noul "actor" Look TV, trebuie să fie mai întâi aprobat de Adunarea Creditorilor, înainte de a fi pus în aplicare.

Adrian Tomșa - cel care urmează să preia controlul Prima TV, potrivit surselor Paginademedia.ro, operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro. Urmează să lanseze și postul de televiziune de business Profit.

În noua formulă, grupul va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit.ro și site-ul economic.

Prima TV va primi o "injecție" cu fotbal după preluarea stației de către Look TV, care deține o serie de drepturi de difuzare pentru mai multe competiții.

Sursa; Paginade media.ro

Ascensiunea lui Vasile Dîncu

După 2009, Vasile Dîncu devine un susținător public al fostului președinte Traian Băsescu, este si momentul în care Dîncu ajunge profesor la Academia de Informații a SRI, iar grupul de la Cluj, condus de George Maior și Ioan Rus, se pune în serviciul lui Băsescu. Nu întâmplător, grupul de la Cluj, prin Rus și Dîncu, devine partener de afaceri al lui Arpad Paszakany, un controversat om de afaceri clujean.

Paszskany, Dîncu și Rus au înființat un trust de presă, Transilvania Media, care deținea un ziar, un radio și mai multe posturi de televiziune, printre care Transilvania Live!, Look TV sau Look Fashion. Însă, acest afacerist Paszkany avea relații apropiate cu primarul Clujului, Emil Boc, apoi ajuns premier. Paszkany era și finanțatorul clubului de fotbal CFR Cluj; la meciurile echipei, Dîncu și reprezentanții grupului de la Cluj erau invitați de seamă.



Din punct de vedere politic, PSD Cluj, controlat de Rus și Dîncu, a facut blat cu PDL-ul lui Boc. Foști angajați ai lui Paszkany, cum ar fi un anume Toni Dascălu, au primit funcții importante în guvernul Boc. Paszkany a primit circa 100 de hectare de teren de la primarul Boc pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe, proiect care în final nu s-a realizat.

Toate aceste informații arată legăturile nevăzute de la Cluj dintre grupările politice PSD, PDL și afaceriștii apropiați celor două partide.



În anul 2013, Dîncu și Rus se retrag din trustul de presă Transilvania Media; Dîncu intră în anturajul unui alt om de afaceri maghiar, pe nume Zoltan Teszari, patronul RCS RDS. Dîncu intenționa să dezvolte un sistem paralel de măsurare al audiențelor de televiziune; în final, Dîncu și Rus i-au vândut o parte din trustul de presă acestui miliadar Teszari, cel care este poreclit în Ardeal - miliardarul fără chip. În mod cât se poate de evident, acest Teszari, Arpad Paszkany, dar și Rus și Dîncu fac parte dintr-un grup mare, mare de interese, care au jucat un rol major în venirea la putere a lui Klaus Iohannis.

Sursa: Dosar de politician: Ascensiunea vicepremierului Vasile Dîncu/Silviu Mănăstire

Un nou membru al Grupului de la Cluj este Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI.