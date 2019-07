Gheorghe Dincă, acuzat oficial de omor calificat! Dezvăluiri șocante făcute de Realitatea TV

Duminică seară, Giorgiana Hosu, procuror DIICOT, a ieșit în fața presei și a anunțat că Gheorghe Dincă, inculpat în dosarul crimelor de la Caracal, a fost acuzat oficial de omor calificat! În prealabil, avocatul lui Gheorghe Dincă afirmase că suspectul a recunoscut ambele crime. Conform informațiilor exclusive Realitatea TV, Alexandra Măceșanu a fost incendiată, iar Luiza Melencu a fost aruncată în Dunăre.

Giorgiana Hosu, procuror DIICOT, a spus, duminică seară, că minora Alexandra Măceșanu a fost omorâtă pe 25 iulie, în jurul orelor 12:00.

"S-a dispus extinderea actiunii penale fata de inculpatul Dincă Gheorghe si sub aspectul infractiunii de omor calificat. La 25 iulie 2019, in jurul orelor 12:00, la domiciliul sau din municipiul Caracal, ar fi ucis-o pe minora in varsta de 15 ani, pe care anterior o rapise in scopul exploatarii sexuale, o sechestrase la domiciul sau si o violase", a menționat Giorgiana Hosu.

Cu o voce ușor tremurândă, procurorul DIICOT a oferit apoi detalii cumplite: "Dincă Gheorghe a profitat de imposibilitatea minorei de a se apara. Data fiind starea vadita de vulnerabilitate, aveti in vedere ca inculpatul are o constitutie fizica masiva, minora de 15 ani nu a avut nicio sansa se se apere. Totul, in scopul exploatarii sale sexuale.

In urma perchezitiei efectuate la domiciliul inculpatului, in cenusa aflata intr-un butoi metalic, au fost indentificate, prin cernere, mai multe fragmente de oase calcinate si dinti de natura umana. Au mai fost gasite trei inele, un lantisor, alte doua fragmente de lantisoare, o bucata metalica de forma dreptunghiulara si o bucata similara unei monturi de inel, ce prezentau urme de ardere. In autoturismul inculpatului a fost gasit si un cercel. Aceste bijuterii au fost recunoscute de mama minorei ca apartinand fiicei sale. In aceasta seara a fost transmis raportul privind expertiza genetica judiciara partiala, din care reiese ca, la locul faptei, au fost identificate profilul genetic al victimei si al inculpatului".

"Inculpatul a declarat ca a agresat-o, suprimandu-i viata, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana", a completat procurorul DIICOT, care a incheiat spunand: "cu privire la cea de-a doua victima, exista indicii ca inculpatul a savarsit acelasi gen de infractiuni si urmeaza sa ofere detalii in cadrul audierilor reluate de colegii mei".

Știrea inițială

Bogdan Alexandru, avocatul lui Gheorghe Dincă, a afirmat în cursul acestei după amiezi: "Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a omorât pe amândouă. Sunt două fapte de omor. A oferit niște explicații. Acum sunt din punctul dânsului de vedere".

"Au venit aici pentru a întreţine relaţii sexuale, au fost discuţii mai aprinse şi în urma acelor discuţii le-a lovit şi în urma loviturilor s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din declaraţiile dânsului, au venit de bună voie", a mai spus avocatul lui Gheorghe Dincă, pentru Mediafax.

Totodată, avocatul din oficiu al lui Dincă Gheorge a confirmat faptul că ucigaşul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra şi Luiza, şi, conform unor surse, le-a ars pe cele două fete în butoaie. Marţi se va judeca recursul la măsura arestării preventive, a informat Mediafax.

Potrivit surselor judiciare citate de Realitatea TV, Dincă a mai afirmat că a ucis-o pe Alexandra imediat după ce a sunat la 112 şi că a incinerat trupul, la fel cum a procedat şi cu Luiza, tânăra de 19 ani care a dispărut în aprilie.

Vezi declaraţia avocatului la 15:44

Chiar azi dimineaţă, avocatul lui Dincă anunţa că acesta le-a spus din nou anchetatorilor că este nevinoat. Magistratul a mai afirmat că nici fosta soţie a lui Gheorghe Dincă nu-l crede în stare de o asemenea atrocitate şi le-a spus anchetatorilor că în timplul căsniciei de peste 40 de ani bărbatul s-a comportat normal.

Avocatul lui Dincă, prezent la cercetarea la faţa locului pe care procurorii o fac alături de suspect, în locuinţa din Caracal, le-a explicat jurnaliştilor că suspectul este cooperant şi extem de consecvent. îşi susţine nevinovăţia, chiar şi fără a oferi explicaţii.