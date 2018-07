Ce s-a întâmplat cu Gazeta Sporturilor și cu Cătălin Tolontan

Catalin Tolontan

Gazeta Sporturilor a fost achiziționată de Ringier Sportal SRL, potrivit unui anunț oficial de ultimă oră.

Gazeta Sporturilor este singurul cotidian național de sport din România, fiind fondat în 1924.

Conform comunicatului postat pe site-ul grupului Ringier, "achiziția cuprinde atât platforma digitală GSP.RO, cât și ediția printată a Gazetei Sporturilor", a notat gsp.ro.

După cum realitatea.net a informat acum o săptămână, Cătălin Tolontan va ocupa funcția de coordonator editorial la Ringier, cu atribuții foarte importante, urmând să fie responsabil atât de Gazeta Sporturilor, print și online, cât și de Libertatea, print și online.

De asemenea, în urma tranzacției dintre Intact și Ringier, domeniul tolo.ro și conținutul editorial al site-ului au trecut tot în portofoliul Ringier, companie care se va ocupa și de publicitatea de pe site, a mai scris realitatea.net.

Grupul Intact a confirmat tranzacția.

"Mă bucur că am reușit să câștigăm loialitatea unei audiențe de sport semnificative și să creăm un brand foarte puternic – Gazeta Sporturilor. În acest moment, intrucât strategia noastră este să ne concentrăm pe business-ul nostru principal de televiziune, radio și digital, am considerat că Ringier este cel mai bun loc pentru a păstra calitatea GSP, a-i asigura dezvoltarea și a integra echipa. Sunt mulțumită că am ajuns la un acord benefic pentru toate părtile implicate și le doresc tuturor mult succes", a explicat Camelia Voiculescu, președinte Intact Media Group.

Achiziţia este aşteptată să se finalizeze în septembrie 2018, in prezent aceasta fiind supusă aprobării privind controlul fuziunilor la autoritățile competente.

Grupul media Ringier a fost fondat în 1833, are sediul central în Zurich și însumează peste 7000 de angajați în 18 țări.

RINGIER SPORTAL S.R.L (înființată la sfârșitul lui martie 2018) este o societate mixtă 50:50, cu acționarii Ringier Romania S.R.L., subsidiara directă a Ringier AG din Elveţia, şi Sportal Media Group Bulgaria.