Formația ABBA se reunește, după 35 de ani. ”Pregătim melodii noi și un turneu”

Formația suedeză ABBA, celebră în anii '70-'80, s-a reunit și urmează să lanseze două noi piese.

”Toți patru am simțit că după 35 de ani ar fi amuzant să ne unim din nou forțele și să mergem în studiul de înregistrări. Așa că am făcut asta. Și ne-am simțit de parcă timpul ar fi stat în loc și am fi fost plecați doar pentru o scurtă vacanță. O experiență îmbucurătoare”, se arată în anunțul publicat pe contul ABBA de Instagram, conform independent.co.uk.

ABBA, care a vândut de-a lungul timpului 400 de milioane de albume, a oferit ultima dată o reprezentație live în anul 1986 și s-a reunit pentru scurt timp în 2016 pentru un concert la o petrecere privată.