eMAG Revolutia Preturilor – 6 oferte geniale pentru televizoare Smart si 3D. Preturi de la 2.400

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie foarte avantajoasa ce aduce reduceri chiar si de 50% pentru anumite produse.

eMAG Revolutia Preturilor – Toate ofertele televizoarelor Smart si 3D pot fi consultate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este promotia ce tine 3 zile si 3 nopti, precum in basme, preturile la reduceri ce pot atinge pragul de 50%. Pentru acest articol am selectat cele mai bune oferte de televizoare ce au functiile Smart disponibile si pot fi conectate la internet, dar pot reda si imagini 3D, pentru o experienta de vizionare inedita.

eMAG Revolutia Preturilor – LED Smart Panasonic

Dupa cum ii spune si numele, televizorul de la Panasonic are display LED si toate functiile smart disponibile. Televizorul este cel mai ieftin de acest tip, are si o reducere de 12% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor, iar diagonala sa este de 100cm. Imaginile redate sunt de calitate Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor Smart Android 3D Sony Bravia

Sony Bravia este o gama foarte apreciata de televizoare produse sub brandul Sony. Modelul pe care vi-l recomandam are un pret sub 2.500 de lei si o multime de functii foarte performante pentru un asemenea buget. Televizorul este Smart si se poate conecta la internet, are sistem de operare Android, reda imagini 3D pe display-ul cu diagonala de 108cm si rezolutie Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Panasonic

Panasonic este un brand foarte renumit pentru televizoarele de calitate pe care le produse si este si cazul acestui model pe care vi-l recomandam din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Televizorul are display de tip LED, este Smart si are functia 3D. Diagonala este una de-a dreptul impresionanta de 139cm si imaginile redate sunt de calitate Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Reducerilor – Philips

Continuam cu un televizor de la Philips ce are diagonala de 121cm, insa fata de modelul prezentat precedent are rezolutie 4K ULTRA HD, cea mai puternica existenta pe piata. Televizorul are toate functiile Smart disponibile, sistem de operare Android si reda si imagini 3D. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Reducerilor – Televizor Super UHD LG

Trecem la un televizor ceva mai costisitor, insa si cu o tehnologie demna de invidiat: rezolutie SUPER UHD, poate reda imagini 3D pe display-ul cu diagonala de 123cm, toate functiile Smart disponibile si un pret cu reducere de aproape 1.500 de lei. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor Smart Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam este si cea mai costisitoare dar si cea mai impresionanta. Televizor Smart 3D Led de la Samsung are un display cu diagonala de 163cm si reda imagini la rezolutie Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.