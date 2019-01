eMAG - Reduceri de pana la 40% pentru telefoane mobile Samsung Galaxy

eMAG are in acest sfarsit de saptamana o promotie de reduceri pentru cele mai performante telefoane produse de Samsung.

eMAG – Lista tuturor modelelor de telefoane Samsung ce se afla la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG a sfarsit saptamana in forta cu mai multe promotii foarte avantajoase, iar una dintre ele este cea pentru telefoanele mobile de la Samsung. Cele mai bune modele au reduceri de pana la 20%, insa preturile bune risca sa epuizeze stocurile rapid, asa ca va recomandam sa le achizitionati cat mai repede. Iata cele mai populare oferte:

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S7 Edge

Primul model de telefon din oferta este si cel mai performant, iar reducerea pe care o inregistreaza este fantastica: 18% discount. Telefonul Samsung Galaxy S7 Edge este un model cu marginile rotunjite, este varf de gama la Samsung, are un spatiu de stocare de doar 32GB, insa vine impreuna cu un cadou special in cadrul ofertei. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy J5

Modelul J5 este unul dintre cele mai ieftine, insa pastreaza calitatea tehnologiei de la Samsung si acest model este unul 2016. Telefonul are capacitatea de a administra doua cartele SIM, are memorie de 16GB si functie 4G, dar si un discount de 8%. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Telefon Samsung Galaxy S7

Trecem si la modelul Samsung Galaxy S7 care beneficiaza de la eMAG de un discount de 17%. Acest model este unul dintre cele mai vandute si apreciate, are un spatiu de stocare de 32GB si functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy A5

Discount de 10% si pentru modelul Samsung Galaxy A5 2017 ce costa mult sub 2.000 de lei si e dotat cu 32GB spatiu de stocare pentru muzica, filme si multe aplicatii, dar si functie 4G. Noua serie Galaxy A prezinta o rama de metal si sticla pe partea din spate, bazate pe design-ul specific produselor premium Samsung. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy A3

Si acest model este foarte elegant si are o rama metalica si sticla 3D pe partea din spate pentru a da imaginea de telefon premium. Cu tasta Home si o camera subtire, dispozitivul are un design fara cusur, oferind o utilizare mai usoara si mai confortabila ca niciodata. In plus, si din punct de vedere al tehnologiei este la inaltime, avand spatiu de stocare de 16gb si functie 4G. Pretul cu 13% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6 Edge

Pretul acestui telefon mobil a scazut foarte mult odata cu aparitia modelului S7, insa tehnologia sa este una actuala si de cea mai buna calitate. Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 Edge are marginile rotunjite pentru acces facil la meniu, memorie de 32GB si functie 4G. Pretul beneficiaza si el de un discount de 18% de la eMAG si oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6

Printre ofertele de la eMAG am gasit unul dintre cele mai populare telefoane mobile de pe piata, este vorba despre telefonul mobil Samsung Galaxy S6 ce are 32GB memorie, functie 4G si o oferta foarte buna pentru modelul WHITE. Pretul dar si alte informatii despre oferta gasiti AICI.

eMAG – Telefon Samsung Galaxy S4

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un model ceva mai vechi insa cu tehnologie foarte actuala si care face fata tuturor aplicatiilor disponibile astazi. Samsung Galaxy S5 are 16GB spatiu de stocare, se regaseste in stoc limitat si beneficiaza de discount de 19%. Pretul poate fi gasit AICI.